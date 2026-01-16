„LP Express“ prieš šventes pristatė daugiau nei 3 mln. siuntų

„Sėkmingai suvaldyti piko laikotarpį padėjo iš anksto atlikti pasirengimo darbai – dar prieš šventes Lietuvoje išplėtėme „LP Express“ tinklą daugiau nei 70 naujų paštomatų ir įrengėme apie 10 tūkst. papildomų dėžučių. Taip pat sustiprinome logistikos pajėgumus, pritraukėme papildomų specialistų ir padidinome transporto apimtis, kad siuntos klientus pasiektų kuo sklandžiau“, – pranešime cituojamas Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas.
Anot Lietuvos pašto, rekordiniai srautai fiksuoti ir kitose Baltijos šalyse – Latvijoje ir Estijoje per tą patį laikotarpį į „Unisend“ tinklo paštomatus pristatyta daugiau kaip 1,1 mln. siuntų – keturis kartus daugiau nei 2024 metais.
Praėjusiais metais Lietuvos paštas per paštomatus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje iš viso pristatė beveik 21 mln. siuntų.
