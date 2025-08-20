Ir Lietuvos paštas laikinai stabdo siuntų pristatymą

„Dėl susidariusio neapibrėžtumo Lietuvos paštas laikinai stabdo siuntų siuntimą į JAV, siekdamas išvengti galimų siuntų strigimų, vėlavimo ar kitų su pokyčiu susijusių nesklandumų“, – teigia Lietuvos paštas.
Sprendimas priimtas JAV nuo rugpjūčio 29 dienos naikinant de minimis išimtį, leidusią be muito įvežti iki 800 JAV dolerių vertės siuntas, pranešė paštas.
Anot jo, šiuo metu JAV dar nepateikė tikslių nurodymų, kaip turėtų būti renkami muito mokesčiai, kokius duomenis reikės pateikti ir koks bus bendradarbiavimas su JAV muitine.
Išimtis bus taikoma dokumentams, atvirlaiškiams ir iki 100 JAV dolerių vertės dovanoms – juos bus galima siųsti į JAV iš Lietuvos pašto skyrių.
