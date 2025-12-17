Lietuvos paštas praneša, kaip dirbs švenčių metu – verta suskubti

Skelbiama, kad gruodžio 24–26 d. bei sausio 1 d. „LP Express“ kurjeriai nedirbs, taip pat gruodžio 25 d. ir sausio 1d. šalyje neveiks visi pašto skyriai.
Tuo metu per šv. Kūčias ir antrąją šv. Kalėdų dieną dirbs tik dalis prekybos centruose esančių pašto skyrių.
Taip pat dėl šventinių dienų keičiasi siuntų pristatymo į paštomatus terminai. Pranešama, kad gruodžio 23 d. visos siuntos, surinktos iš paštomatų, bus pristatomos gruodžio 27 d., o surinktos gruodžio 31 d. – gavėjus pasieks sausio 2 d.
Lietuvos pašto teigimu, norint, kad dovanos per „LP Express“ paštomatus gavėjus pasiektų iki Kalėdų, jos turi būti išsiųstos iki gruodžio 20 d. Siunčiant dovanas pašto tinklu Lietuvos viduje, tai rekomenduojama padaryti ne vėliau kaip iki gruodžio 17 d.
