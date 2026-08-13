Loterijų dienos proga Lietuvoje – dovanos ir bilietų trynimo čempionatas

„Iki“ parduotuvėse – ledai už 1 centą
Jau nuo rytojaus, rugpjūčio 14-osios, dvi savaites „Iki“ parduotuvėse visoje Lietuvoje loterijų žaidėjus gaivins saldi staigmena – ledai už centą.
„Toks prizas lauks visų, kurie savitarnos kasose įsigys bent du loterijų „Eurojackpot“, „Vikinglotto“ ar „Teleloto“ bilietus. Kartu su bilietais kasa išspausdins ir akcijos šaknelę, kurią už centą bus galima iškeisti į porciją vanilinio plombyro „Dadu“, – akcijos sąlygas aiškino „Loto.lt“ kategorijos įvaizdžio vadovė Justė Pažūsytė.
Svetainėje „Loto.lt“ – laimės ratas be pralaimėjimų
Taip pat dovanos ruošiamos ir loterijų gerbėjams, kurie pirmenybę teikia apsipirkimui internetu. Rugpjūčio 24–28 d. svetainėje „Loto.lt“ suksis laimės ratas be pralaimėjimų.
„Tarp prizų – loterijų atributika, pavyzdžiui, „Vikinglotto“ marškinėliai ar „Teleloto“ kojinės. Taip pat įvairios „Loto klubo“ taškų sumos. Sukti laimės ratą galės absoliučiai visi, kurie nurodytu laikotarpiu įsigys bet kurio žaidimo bilietų už 8 eurus“, – būsimą akciją pristatė J. Pažūsytė.
Šventės kulminacija – bilietų trynimo čempionatas
O šurmulį vainikuos per pačią Loterijų dieną vyksiantis renginys – bilietų trynimo čempionatas. Jame savo pirštų miklumą demonstruos dvi dešimtys loterijų entuziastų iš visos Lietuvos.
„Užduotis bus paprasta – kuo greičiau tvarkingai nutrinti tris momentinės loterijos bilietus. Norintys tapti kandidatais kitą savaitę, rugpjūčio 17–23 dienomis, turėtų užsukti į „M1“ internetinę svetainę ir ten užpildyti registracijos formą. Vėliau, iš visų užsiregistravusių, radijo eteryje bus atrinktas laimingasis dvidešimtukas, iš kurio net trys žaidėjai galiausiai bus apdovanoti piniginiais prizais. Trečios vietos laimėtojui atiteks 300 eurų, antros – 500 eurų, o čempionui – 1000 eurų“, – kiekvienam galinčius atitekti prizus pristatė „Loto.lt“ momentinių loterijų kategorijos vadovė Laura Skrebytė.
Bilietų trynimo čempionatas Lietuvoje vyks jau antrą kartą. Pernai jo laimėtoju tapo vilnietis Mantas.
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