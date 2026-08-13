„Litgrid“ paskelbė „Harmony Link“ Gižų pastotės rangovo konkursą

Jo laimėtojas bus atsakingas už Gižų transformatorių pastotės techninio darbo projekto parengimą ir statybos darbus, ketvirtadienį pranešė „Litgrid“.
Anot pranešimo, maždaug 35 hektarų teritorijoje Vilkaviškio rajone planuojama pastotė taps didžiausia „Litgrid“ naudojama transformatorių pastote Lietuvoje ir atliks pagrindinį vaidmenį integruojant naująją jungtį su Lenkija į Lietuvos elektros perdavimo tinklą.
„Skelbiame vieną didžiausių elektros energetikos infrastruktūros pirkimų Lietuvoje. Gižų transformatorių pastotė bus ne tik didžiausia pastotė Lietuvoje, bet ir pagrindinis mazgas, per kurį „Harmony Link“ sujungs Lietuvos ir Lenkijos elektros sistemas“, – pranešime sakė „Litgrid“ vadovas Andrius Šemeškevičius.
„Nuo šio objekto įgyvendinimo tempo ir kokybės tiesiogiai priklauso galimybė visą projektą užbaigti iki 2030 metų pabaigos“, – pridūrė jis.
Pasak „Litgrid“ vadovo, konkurse dalyvauti gali tiek Lietuvos, tiek tarptautiniai rangovai, turintys analogiškų elektros energetikos infrastruktūros projektų įgyvendinimo patirties.
Rangovas turės parengti techninį darbo projektą, kuris bus derinamas ir tikrinamas „Litgrid“ bei pasitelktų nepriklausomų ekspertų. Gavus visus reikalingus suderinimus, rangovas statys pastotę.
Sutartį planuojama pasirašyti 2027 metų trečiąjį ketvirtį, statybos darbai turėtų prasidėti 2027 metų pabaigoje, o 2029 metais planuojama ją sujungti su 330 ir 110 kilovoltų (kV) linijomis Lietuvos pusėje.
Pirkimas organizuojamas taip, kad po sutarties pasirašymo ir gavus reikalingus leidimus rangovas galėtų pradėti parengiamuosius bei statybos darbus, o projektavimo ir statybos procesai būtų vykdomi kiek įmanoma lygiagrečiai.
Kaip rašė BNS, Gižų pastotės konkursas yra pirmasis iš keturių „Harmony Link“ projekto rangos konkursų.
Vienas didžiausių elektros tinklų sinchronizavimo su Vakarais projektų – „Harmony Link“ Lietuvoje drieksis per Vilkaviškio rajono, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybes.
Kaip rašė BNS, „Litgrid“ kartu su Lenkijos operatore PSE bendros daugiau nei 900 mln. eurų vertės „Harmony Link“ statybą ketina pradėti 2027 metų antrąjį ketvirtį, o ji bus įjungta 2030 metais – tuomet elektros prekybos apimtys tarp šalių sieks iki 1,2 tūkst. megavatų (MW) importo ir eksporto kryptimis.
„Harmony Link“ sudarys naujos dvigrandės 220 kV kintamosios srovės linijos tarp Elko (Lenkija) ir Gižų pastotės, taip pat naujos Norki ir Vygrių pastotės bei 220 kV linijos Ostrolenka–Elkas rekonstrukcija Lenkijoje.
Maksimalus projekto biudžetas Lietuvoje sieks 220 mln. eurų, iš kurių 147,2 mln. eurų – ES parama. Tuo metu Lenkijoje investicijos turėtų siekti apie 703 mln. eurų, iš kurių europinė parama – apie 368 mln. eurų.
„Harmony Link“ sausumos jungties projektui suteiktas ypatingos valstybinės svarbos projekto statusas.
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