„Linava“ neigia premjerės žodžius: tegul pirma pasiklausia mūsų

Pasak Erlando Mikėno, asociacijos duomenimis, Minskas ir toliau yra sulaikęs apie 4 tūkst. Lietuvos sunkvežinių ir nė vienas jų į Lietuvą nesugrįžo.
„Premjerė tegu pirma pasiklausia mūsų ir priima priėmimą (veiksmų plano – BNS), kurio laukiame nuo pat krizės pradžios, o tegu neklauso paskalų, kurias leidžia nežinau kas. Nė vienas vilkikas, mūsų žiniomis, nėra pajudėjęs iš aikštelių ir nėra paleistas“, – antradienį BNS sakė E. Mikėnas.
Pasak jo, pasklidus informacijai, kad geležinkeliu iš Baltarusijos į Lenkiją vežamos puspriekabės su lietuviškais registracijos numeriais ir užklausus Lenkijos kolegų, tokios žinios nebuvo patvirtintos.
„Linavos“ prezidentas sako, kad vežėjai vis dar renka duomenis, kiek Minskas yra sulaikęs Lietuvos vilkikų ir puspriekabių, tačiau tai daryti turėtų valdžios atstovai.
„Jeigu valstybė nori susiskaičiuoti tikslų skaičių, tai turėtų tuo užsiimti Susisiekimo ministerija ir visi vežėjai pateiktų privalomai tuos duomenis. Mūsų duomenys aplenkė tiek premjerės sakomus skaičius, tiek Muitinės departamento juo labiau, bet kol kas vyksta informacijos rinkimas, dar mes visų duomenų nesurinkome“, – teigė E. Mikėnas.
Prieš porą savaičių skelbtais Lietuvos Muitinės duomenimis, Baltarusijoje įstrigę 185 Lietuvos vilkikai ir puspriekabės. Tuo metu asociacija toliau viešai tikina, kad ten likę apie 4 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. – vilkikai.
Tarptautinei vežėjų asociacijai (IRU) „Linavos“ prašymu prieš porą savaičių kreipusis į Baltarusijos tarnybas paaiškinti vilkikų sulaikymo priežastis, pateikti jų skaičių ir buvimo vietą, atsakymo dar vis nėra.
„Šiandien (antradienį – BNS) į IRU kreipėmės dar kartelį. (...) Kiek suprantame, Baltarusija išsisukinėja iš tiesių klausimų, kuriuos uždavė IRU, (...) nes taip ilgai nepateikti skaičių jau kažkaip darosi keista“, – BNS sakė E. Mikėnas.
Anot asociacijos vadovo, vežėjus neramina faktas, kad jie vėl gauna sąskaitas už transporto priemonių stovėjimą aikštelėse.
Tuo metu Inga Ruginienė antradienį tikino, kad nemažai Minsko sulaikytų vilkikų vėl važinėja į Baltarusiją.
„Turime tokios informacijos, kad nemaža dalis vilkikų jau toliau dirba ir kursuoja tarp Lietuvos ir Baltarusijos“, – antradienį žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.
„Yra nedidelė dalis dar likusi Baltarusijoje, tai dirbame ir dėl jų, bet situaciją žingsnis po žingsnio sprendžiame“, – pridūrė premjerė.
BNS rašė, kad nepaisant atidarytos sienos, Minsko režimas lietuviškų krovininių transporto priemonių neišleidžia iš šalies ir nukreipė į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų dienos mokestis, o po 4 mėnesių stovėjimo Minskas žada jas konfiskuoti.
Naujausi komentarai