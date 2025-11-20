Lietuvos bankas leido „Payserai“ įsigyti elektroninių pinigų įstaigą

„LB, įvertinęs pakartotinį „Paysera LT“ ir trijų fizinių asmenų prašymą bei pateiktą informaciją, neprieštaravo sandoriui, kurio pagrindu „Paysera LT“ tiesiogiai įsigytų „Contis“ akcijų dalį, viršijančią 50 proc., o trys fiziniai asmenys netiesiogiai įsigytų kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį“, – skelbiama pranešime.
Be to, teigiama, kad LB sprendimą priėmė su sąlyga, kad „Paysera LT“ turi nuolat informuoti jį apie Alžyro teismo bylos eigą, kadangi vienas susijęs fizinis asmuo ir „Paysera LTD“, kurios akcininkai yra susiję su Lietuvoje įsteigta bendrove, yra nuteisti Alžyro pirmosios instancijos teismo, tačiau yra pateikę apeliaciją.
Šių metų balandžio pabaigoje centrinis bankas minėtam sandoriui prieštaravo, kadangi „Paysera LT“ po kelių pakartotinių prašymų nebuvo pateikusi išsamios informacijos, reikalingos norint įvertinti siūlomų pirkėjų nepriekaištingą reputaciją ir finansinį patikimumą.
LB taip pat negalėjo įvertinti sandorio keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, įstaigai po įsigijimo ketinančius vadovauti asmenis, bei informacijos, ar įsigyjama įstaiga gebės nuolat laikytis riziką ribojančių reikalavimų.
„Paysera LT“ sprendimą buvo apskundusi, tačiau Regionų administracinis teismas lapkričio 11 d. atmetė jos skundą kaip nepagrįstą.
ELTA primena, kad lapkritį bendrovei buvo skirta 20 tūkst. eurų bauda, o lapkritį – 400 tūkst. eurų bauda.
Anot LB, konstatuota, kad bendrovė, ignoruodama teisės aktų reikalavimus, įsigijo 100 proc. elektroninių pinigų įstaigos „Contis“ akcijų, negavusi LB sprendimo neprieštarauti įsigijimui.
Šią baudą „Paysera LT“ vertino kaip neproporcingą ir skundė teismui.
