Lietuvoje veikiantis „Cast AI“ tapo „vienaragiu“

Konkreti investicijos suma neatskleidžiama, tačiau rašoma, kad po šio finansavimo etapo „Cast AI“ vertė viršijo 1 mlrd. JAV dolerių ir pasiekė „vienaragio“ statusą, pranešė startuolių asociacija „Unicorns Lithuania“.
„Mūsų komanda Lietuvoje nuo pat pirmos dienos buvo esminė „Cast AI“ sėkmės dalis. Čia sukaupti techniniai talentai ir inovacijų kultūra padėjo sukurti platformą, kuria šiandien pasitiki pasaulinės įmonės“, – sako įmonės Personalo departamento vadovė Gabija Marganavičė.
Pasak jos, įmonė išaugo iki daugiau nei 300 darbuotojų 34 šalyse – nuo Bengaloro iki Tel Avivo ir Niujorko.
„Unicorns Lithuania“ vadovė Gintarė Verbickaitė teigia, kad naujasis „vienaragis“ Lietuvoje yra įdarbinęs beveik 80 darbuotojų, kuriems vidutiniškai moka 8,2 tūkst. eurų mėnesio atlyginimą, o per tris praėjusių metų ketvirčius sumokėjo beveik 2 mln. eurų mokesčių.
„Nors skaičiavimai, kiek kuri valstybė turi vienaragių, nuolat skiriasi – priklausomai nuo analizėms pasirinktų kriterijų – vis tik „Cast AI“ savo produktą sukūrė būtent mūsų šalyje. Įmonė čia įdarbino pirmuosius darbuotojus, iš pradžių ir pagrindinės būstinės buvo tik dvi, Vilniuje ir JAV. Talentai yra vienas svarbiausių kiekvieno startuolio sėkmės faktorių, todėl „Cast AI“ kelionėje link vienaragio titulo Lietuvos indėlis yra nenuginčijamas“, – pranešime sakė G. Verbickaitė.
„Cast AI“ 2020 metais buvo įkurta JAV, tačiau nuo pirmųjų veiklos dienų įmonė produktą vysto iš Vilniaus, kur įkurtas didžiausias jos inžinerijos centras bei dirba ketvirtadalis darbuotojų. Komandą Vilniuje ir toliau planuojama plėsti.
Kaip potencialus vienaragis „Cast AI“ pradėtas vertinti pernai, kai įmonė pritraukė 108 mln. JAV dolerių C etapo investiciją – didžiausią tarp Lietuvos startuolių 2025 metais.
Po šio finansavimo įmonė atidarė biurus Bengalūre, Londone, Niujorke ir Tel Avive, taip pat įsteigė antrines įmones Kanadoje, Prancūzijoje, Indijoje, Pietų Korėjoje, Singapūre bei Jungtinėje Karalystėje.
Anot pranešimo, JAV įkurtas Pietų Korėjos konglomerato „Shinsegae Group“ korporatyvinio rizikos kapitalo padalinys „Pacific Alliance Ventures“ veikia mažmeninės prekybos, paslaugų ir skaitmeninių platformų srityse bei vysto projektus kartu su technologijų milžine „Alibaba International“ ir kitomis panašiomis bendrovėmis. Grupės vertė siekia daugiau nei 50 mlrd. JAV dolerių.
Asociacijos skaičiavimais, Lietuva taip pat yra išauginusi keturis technologijų vienaragius: tarpusavio prekybos naudotais drabužiais platformą „Vinted“, kibernetinio saugumo bendrovę „Nord Security“, internetinių skelbimų portalų valdytoją „Baltic Classifieds Group“ bei moterų sveikatos programėlę sukūrusią įmonę „Flo Health“.
Naujausi komentarai