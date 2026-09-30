Lietuva pagal geležinkeliais vežtų krovinių kiekį vienam gyventojui – tarp ES lyderių

„Eurostat“ 2025 metų duomenimis, vienam Lietuvos gyventojui teko 8,5 tonos geležinkeliais pervežtų krovinių. Daugiau pagal šį rodiklų fiksuota tik Liuksemburge (10,7 t) ir Austrijoje (10,5 t).
„LTG Cargo“ vadovė Eglė Šimė teigia, kad šalies rezultatai atspindi ne tik palankią šalies geografinę padėtį, bet ir pastaraisiais metais nuosekliai vykdomą sektoriaus transformaciją.
„Pastarieji metai visam logistikos sektoriui buvo didelių pokyčių laikotarpis. Mažėjantys srautai iš rytų reikalavo sprendimų: orientacijos į klientus stiprinimo, verslo diversifikacijos Vakarų kryptimi ir investicijų į naujus, efektyvesnius logistikos sprendimus, kurie klientams suteikia daugiau lankstumo ir patikimumo“, – pranešime sakė E. Šimė.
„Tai, kad Lietuva patenka į pirmą trejetuką Europos šalių pagal geležinkeliais pervežto krovinio kiekį, tenkantį vienam gyventojui, rodo mūsų šalies gamybos ir pramonės stiprumą – būtent Lietuvos verslų kroviniai sudaro didesnę dalį geležinkeliais gabenamo srauto“, – pridūrė „LTG Cargo“ vadovė.
„Eurostat“ duomenimis, 71,3 proc. visų geležinkeliu pervežtų krovinių Lietuvoje sudarė vietiniai pervežimai. Pagal šį rodiklį Lietuva pateko tarp penkių ES valstybių lyderių kartu su Airija, Suomija, Ispanija ir Rumunija.
Tuo metu didžiausi geležinkelių krovinių apimčių mažėjimai fiksuoti Airijoje – 35,2 proc., Latvijoje – 18,8 proc., Estijoje – 17,3 proc., Vengrijoje – 12,5 proc. ir Rumunijoje – 12,1 proc.
Pernai ES geležinkelių krovinių transporto apimtims mažėjant 1,8 proc. iki 368,2 mlrd. tonkilometrių, LTG grupės krovinių pervežimo geležinkeliais bendrovė „LTG Cargo“ Lietuvoje šia transporto moda buvo pervežė 5,6 mlrd. tonkilometrių.
Krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ yra LTG grupės įmonė, teikianti krovinių gabenimo, intermodalinių pervežimų, logistikos ir ekspedijavimo, krovinių pakrovos, lokomotyvų ir vagonų remonto bei vagonų nuomos paslaugas Lietuvoje ir užsienyje.
„LTG Cargo“ yra įsteigusi ir valdo bendroves „LTG Cargo Polska“ Lenkijoje ir „LTG Cargo Ukraine“ Ukrainoje.
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