Laukinėms gulbėms patvirtintas paukščių gripas

Septyni nugaišę laukiniai paukščiai buvo pastebėti Gulbinų kaime praėjusią savaitę. Nuvykę į vietą VMVT inspektoriai prie tvenkinio aptiko pabirusiais paukščių plunksnas, o pačiame vandens telkinyje – dar daugiau nugaišusių paukščių.
„Pasitelkus ugniagesius iš tvenkinio buvo ištrauktos 11 gulbių nebylių ir 1 pilkosios žąsies gaišenos, kaip paaiškėjo, užsikrėtusios paukščių gripo virusu. Gruodžio pradžioje toje pačioje vietoje jau buvo nustatytas paukščių gripo H5N1 potipio virusas dviem gulbėms. Tuo metu šalia Gulbinų tvenkinio matėsi gulbių kolonijos, tačiau klinikinių požymių nepastebėta“, – pranešime cituojama VMVT Priežiūros departamento vyriausioji valstybinė veterinarijos gydytoja Vilija Grigaliūnienė.
Specialistė pažymėjo, kad gyventojai įspėjami įspėjami nesilankyti nustatytose paukščių gripo židinių teritorijose, jos pažymėtos skiriamaisiais ženklais.
Pastaraisiais mėnesiais paukščių gripas jau buvo patvirtintas beveik visose Lietuvos teritorijoje.
