VMVT: kalakutų ūkiui Kretingos rajone leista atnaujinti veiklą

Ūkyje patikrinimą atlikę VMVT specialistai patvirtino, kad skerdykloje viskas tvarkinga, o paukščių gripo tyrimai nerodo jokių likusių taršos židinių. Todėl įmonei buvo leista atnaujinti kalakutienos išpjaustymo ir perdirbimo darbus.
„Leidimas veiklai suteiktas tik įsitikinus, kad patalpos ir procesai atitinka visus maisto saugos ir higienos reikalavimus. Pagrindinis tikslas – kad vartotojus pasiektų tik saugi, kokybiška produkcija“, – pranešime nurodė VMVT Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Mindaugas Kašinskas.
Kaip skelbta, paukščių gripo židinys Kretingos rajone esančiame ūkyje buvo nustatytas spalio viduryje. Stambiame ūkyje iš viso buvo auginama apie 20 tūkst. kalakutų.
Kretingos rajono savivaldybė dėl aptikto paukščių gripo Kartenos seniūnijos teritorijoje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
