KPMG Lietuvoje vadovu tapo Žukauskas

Nuo spalio 1 d. jis pakeitė Roką Kasperavičių, KPMG Lietuvoje vadovavusį nuo 2015 metų.
E. Žukauskas KPMG dirba nuo 2007 m. Jis ilgus metus vadovavo bendrovės Audito skyriui, o 2022 m. tapo KPMG Lietuvoje partneriu.
Jo profesinė patirtis apima auditą ir darbą su energetikos, logistikos, prekybos, gamybos, informacinių technologijų, paslaugų bei žemės ūkio sektorių įmonėmis.
„KPMG praleidau didžiąją dalį savo profesinės karjeros, todėl gerai pažįstu tiek bendrovės komandą, tiek mūsų klientus ir jų verslo aplinką. Naująsias pareigas vertinu kaip galimybę geriau panaudoti organizacijoje sukauptą patirtį, stiprinti skirtingų paslaugų sričių bendradarbiavimą ir toliau auginti KPMG Lietuvoje“, – pranešime cituojamas E. Žukauskas.
Tuo metu R. Kasperavičius bendrovėje dirba nuo 1994 m., o jos vadovo pareigas ėjo nuo 2015 m. spalio. Pasitraukęs iš generalinio direktoriaus pozicijos jis ir toliau dirbs KPMG partneriu Audito skyriuje.
KPMG veikia 138 pasaulio šalyse ir turi daugiau kaip 276 tūkst. darbuotojų.
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