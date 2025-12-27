 Paryčiais tarnybos lėkė į butą Vilniuje: moteriai padėti jau nebegalėjo

Paryčiais tarnybos lėkė į butą Vilniuje: moteriai padėti jau nebegalėjo

2025-12-27 09:11
BNS inf.

Bute Vilniuje penktadienį rastas mirusios moters kūnas.

Kaip šeštadienį pranešė Policijos departamentas, gruodžio 25 d. apie 4.25 val. S. Stanevičiaus gatvėje, savo bute, rastas 1962 metais gimusios mirusios moters kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

