Šventiniame derbyje „Žalgiris“ užkariavo vilniečių tvirtovę

Tomo Masiulio kariauna sostinėje 90:81 (23:20, 27:18, 22:19, 18:24) įveikė Vilniaus „Rytą“ (9-4) ir pratęsė savo pergalių seriją vietiniame fronte iki septynių.
Rungtynės vyko sausakimšoje „Twinsbet“ arenoje, kurioje sutilpo daugiau nei 9 tūkst. aistruolių.
Mačą kiek sėkmingiau pradėjo svečiai, vedami Edgaro Ulanovo ir Ąžuolo Tubelio (10:4). Tiesa, „Rytas“ buvo pavijęs varžovus ir net išsiveržęs į priekį (18:15). Vis tik Sylvaino Francisco tritaškis kėlinio pabaigoje trapią persvarą leido susikurti kauniečiams – 23:20.
Trumpesnę nei 3 minučių atkarpą antrojo kėlinio starte žalgiriečiai laimėjo 10:3 ir pirmąsyk susikrovė dviženklį pranašumą (33:23). Vilniečių duobė toliau gilėjo pirmosios dalies pabaigoje, kuomet Dustinas Sleva smeigė tolimą metimą ir Lietuvos čempionai atitrūko per 17 taškų (48:31). Šeimininkai per paskutinę minutę dar sugebėjo sureaguoti ir kiek aptirpdyti atsilikimą – 38:50.
Nors „Rytas“ po pertraukos demonstravo energiją, pasiekti apčiuopiamų rezultatų nepavyko – „Žalgiris“ greitai stabilizavo padėtį ir neleido skirtumui sumažėti iki vienženklio. Negana to, vienu metu svečiai vėl bėgo į priekį ir lemiamą ketvirtį pasitiko su solidžiu rezervu – 72:57.
Netrukus laikinosios sostinės ekipa disponavo 20-ies taškų persvara, bet gausiai ir garsiai savo aistruolių palaikomi šeimininkai kilo į kovą paskui lyderystę demonstravusį Jerricką Hardingą (69:81). Laikas tirpo, o vilniečiai dar labiau priartėjo (81:88). Svarbiu dvitaškiu aistras nugesino Mosesas Wrightas (90:81). Po šarminės „Akvilės“ pertraukėlės sostinės krepšininkų viltys galutinai išblėso ir pergalę šventė žaliai balti.
Šįsyk kauniečiai vertėsi be Dovydo Giedraičio ir Maodo Lo. Tuo tarpu Giedrius Žibėnas negalėjo remtis Martynu Paliukėnu.
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 25, Jordanas Walkeris 15, Jacobas Wiley 12, Gytis Masiulis 11, Artūras Gudaitis 9, Simonas Lukošius 7.
„Žalgiris“: Mosesas Wrightas 15, Sylvainas Francisco 13, Ąžuolas Tubelis ir Deividas Sirvydis po 12, Edgaras Ulanovas ir Nigelis Williamsas-Gossas po 10.
