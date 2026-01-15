KAM atstovas dėl Kapčiamiesčio sodybų išpirkimo: rinkos kaina nebus galutinė

„Tikrai tai (rinkos kaina – BNS) nebus galutinė kaina. Dviem būdais bus vertinama: rinkos vertė ir atkuriamoji vertė – ir priklausomai kuri vertė bus didesnė, jau orientuosimės į šitą (didesnę – BNS) vertę“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė Krašto apsaugos ministerijos Logistikos valdymo skyriaus direktorius Aurius Daškevičius.
„Žiūrima kaip dar galime padidinti (kainą – BNS), (...) jau matome sprendimų, kur galime pridėti prie sumos. Pavyzdžiui, moralinė žala, tikrai ji bus kompensuojama ir pakeltų (kompensacijos – BNS) sumą“, – teigė ministerijos atstovas.
Anot jo, ministerija sieks, kad dėl poligono kūrimo Kapčiamiesčio gyventojai neišsikeltų.
Be to, anot ministerijos atstovo, jis girdi nuogąstavimų dėl planuojamo poligono iš verslo atstovų.
„Žmonės ateina aktualiais klausimas. Verslas tikrai kelia abejonių, ar jiems nesumažės klientų kaimo turizmo sodybose dėl galimo triukšmo“, – kalbėjo A. Daškevičius
Kariuomenės teigimu, į karinio poligono teritoriją patenka 13 sodybų, kurių gyventojams tektų išsikelti, kadangi ten ketinama kurti šaudyklas. Tuo metu 77 sodybos patektų į karinę mokymo teritoriją, jų savininkai galėtų pasirinkti, ar likti, ar parduoti turimą turtą.
Planuojamo poligono Kapčiamiestyje, Lazdijų rajone, teritorijoje esančio nekilnojamojo turto išpirkimui numatyta 40 mln. eurų.
Naujausi komentarai