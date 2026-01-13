Laurynas Kasčiūnas apie Kapčiamiestį: procesą pradėjome klaidingai

Kapčiamiesčio situaciją komentavo buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.
– Kas nutiko, kad Kapčiamestis taip supriešino tautą? Atrodytų, poligonas – visos šalies reikalas.
– Esu įsitikinęs, kad procesą pradėjome ne taip, kaip turėjome. Jis turėjo prasidėti ne salėse, o individualiais pokalbiais su tais žmonėmis, kuriuos tiesiogiai liestų poligono steigimas: sodybų savininkais, žemės ūkio žmonėmis, savininkais, turinčiais ten plotų, miškų savininkais. Su jais turėjo vykti individualūs pokalbiai dar prieš viešai paskelbiant, kad yra priimtas sprendimas dėl Kapčiamiesčio poligono įsteigimo, siūlant ne tik rinkos kainą, ką dabar girdžiu, bet pridedant ir moralinės žalos koeficientą, kuris leistų pasiūlyti 150 ar 200 procentų atlygį už tą nuosavybę, kuri šiuo atveju turėtų būti išpirkta. Tai nėra didžiuliai skaičiai. Turime 13 sodybų, kurias reikės išpirkti šaudymo teritorijoje, o manevravimo teritorijoje žmonės galėtų pasirinkti – ar parduoda valstybei už brangesnę kainą, ar lieka ten gyventi.
Lygiai taip pat reikėjo aplinkiniams žmonėms aiškiai pasakyti, kokie keliai bus išasfaltuoti, viską sudėlioti. Gal Kapčiamiesčio miesteliui būtų galima pasiūlyti pigesnę elektrą arba elektros dotavimą, kad žmonės pajaustų, jog poligonas duoda naudą. Tačiau visa tai reikėjo daryti nuo pat pradžių. Buvo padaryta kitaip, ir čia, manau, yra problema. Bet dabar nėra ko žvalgytis atgal – reikia toliau dirbti ir įtikinti žmones.
– Tačiau tokių įžeidžių žodžių kariuomenės adresu dar tikriausiai nebuvome girdėję per visą nepriklausomybės laikotarpį, o būtent kariuomene visuomenė pasitiki labiausiai. Kas čia suveikė – emocijos ar iš šono kažkas pakurstė? Ir gal apskritai nereikėjo ten vežtis kariuomenės, nes sprendimas juk politinis?
– Kaip ir minėjau, pradžia buvo bloga, o visa kita užprogramavo tokį emocinį pliūpsnį. Lietuvai reikia poligonų – tai turime labai aiškiai suprasti. Tai strategiškai svarbus dalykas. Mūsų kariuomenė turi palaikyti parengtį, turime įveiklinti ginkluotę. Kai sąjungininkai atvyksta į Lietuvą ir klausia: „Dislokuojamės čia, bet ar turite, kur treniruosis kariuomenė, su kuria kartu gintume Lietuvą?“, jie puikiai žino, kad mums trūksta poligonų. Poligonas kuriamas todėl, kad tai yra gyvybinis mūsų interesas. Tačiau akivaizdu, jog yra įvairaus plauko politinių veikėjų, kurie neturi nieko bendro nei su Lazdijų rajonu, nei su Kapčiamiesčio miesteliu, nei su vietinėmis apylinkėmis, bet atvažiavo ten krautis politinio kapitalo. Tai daro ir vienas, priminsiu, koalicijos partneris – socialdemokratų bičiulis, „Nemuno aušros“ lyderis ponas Remigijus Žemaitaitis.
– Jis planuoja kaip tik šią savaitę ten vykti.
– Taip, nors pats, noriu priminti, balsavo už Vyriausybės programą, kurioje parašyta, kad poligonas turėtų būti įkurtas Lietuvoje. Matote, kokia dviveidystė – sugalvota per jautrią temą pasididinti politinius dividendus. Šia prasme tai ir yra blogos pradžios pasekmė. Taip pat yra įvairaus plauko veikėjai, daug naratyvų, kuriuos girdžiu atkartojamus ir kurie yra sukurti Rytuose. Tačiau nereikia kaltinti žmonių – reikia aiškiai matyti, kas vyksta aplink.
– Bet ar tie veikėjai, kurie ten atvažiuoja, negali atrodyti kaip veikimas prieš valstybę ir ar neturėtų būti kažkokių teisinių pasekmių?
– Be abejo, demokratinėje šalyje gali turėti nuomonę – būti už poligoną ar prieš poligoną, su tuo reikia sutikti. Tačiau tikslinis veikimas prieš krašto apsaugą, bandymas ją sugriauti, sėti nepasitikėjimą ja ir supriešinti visuomenę su kariuomene yra vienas iš darbų, kuriuos nuolat siekia daryti Kremlius. Tą daro ir šie veikėjai Lietuvoje.
– Prezidentas taip pat vyksta susitikti su vietos bendruomene. Gal jam pavyks?
– Labai tikiuosi. Čia tikrai yra erdvės prezidento lyderystei. Prezidentas Valstybės gynimo taryboje yra atidavęs savo balsą, kad šis poligonas turėtų būti įsteigtas, ir dabar jis galėtų moderuoti tą diskusiją. Tikrai nuoširdžiai linkiu jam sėkmės.
– Gal ir opozicija galėtų vykti bei susitikti, pasikalbėti su vietos gyventojais, nes tokia pagalba valdantiesiems dabar taip pat gali būti būtina?
– Tikrai esame pasiruošę. Jei valdantiesiems reikia mūsų pagalbos, esame pasirengę kartu važiuoti. Kol kas tokių kvietimų nesame gavę, bet „Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai“ jau yra pasakę, kad jeigu socialdemokratai padarys namų darbus, įtikins gyventojus ir išspręs problemas, Seime, priimant esminius sprendimus, esame pasiruošę duoti 28 balsus už poligono steigimą. Nepaisant to, kad dabar esame opozicijoje, esame pasirengę prisidėti prie valstybei reikšmingo projekto.
– Jeigu dabar būtumėte krašto apsaugos ministras, kaip išeitumėte iš šios situacijos, kurią jau kelis kartus įvardijote kaip blogą?
– Individuali prieiga, individualūs važiavimai pas tuos žmones, kuriuos tiesiogiai liečia poligono steigimas, suprantant visus jų jautrumus ir tai, kad tai yra jų gimtoji žemė. Reikia važiuoti ir dėti ant stalo rimtą motyvacinį paketą bei taip bandyti su jais kalbėtis.
