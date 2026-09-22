„Kalnapilis Nealkoholinis“ pelnė tarptautinį auksą: aludarė atskleidė, kas lemia gero lagero skonį

Tarptautiniame „World Beer Awards“ konkurse nealkoholinis ir mažai alkoholio turintis alus vertinamas pagal skirtingus stilius. „Kalnapilis Nealkoholinis“ nealkoholinių lagerų kategorijoje pelnė aukso apdovanojimą, o kartu jam skirtas ir „Country Winner“ titulas.
Pasak „Kalnapilio-Tauro grupės“ aludarės Astos Briedienės, toks rezultatas pirmiausia yra visos prie produkto dirbusios komandos darbo įvertinimas.
„Tai vienas prestižiškiausių tarptautinių alaus konkursų, todėl jame pelnytas aukso medalis yra labai svarbus mūsų komandos darbo įvertinimas. Man, kaip aludarei, tai patvirtina, kad nuoseklus darbas, dėmesys detalėms ir siekis sukurti geriausią produktą yra pastebimi bei vertinami tarptautiniu mastu“, – sakė A. Briedienė.
Beveik nėra alkoholio, tačiau skonis turi išlikti
Nealkoholinio lagero gamyboje ypač svarbus tikslumas. Alkoholis turi įtakos bendram skonio pojūčiui, todėl jo beveik nelikus aludariui tenka spręsti, kaip išsaugoti alui būdingas savybes.
„Pagaminti nealkoholinį lagerą dažnai yra net sudėtingiau nei tradicinį alų. Alkoholis yra labai svarbus skoniui, todėl, kai jo yra mažai arba beveik nėra, gali sumažėti skonio turtingumas. Dėl to aludariams tenka labai tiksliai valdyti visą gamybos procesą, kad gėrimas išliktų aromatingas, gaivus ir turėtų vartotojų mėgstamą alaus charakterį“, – paaiškino A. Briedienė.
Kuriant „Kalnapilį Nealkoholinį“, dėmesys skirtas skirtingų skonio elementų dermei. Pasak aludarės, norėta, kad nė viena savybė neužgožtų kitų, o galutinis rezultatas išlaikytų lagerui būdingą charakterį.
„Labiausiai norėčiau išskirti jo puikiai subalansuotą skonį, gaivumą ir būdingą charakterį. Siekėme, kad vartotojas mėgautųsi šiuo nealkoholiniu alumi: subtiliu salyklo salstelėjimu, švelniu apynių kartumu, gaivumu ir sodriu skoniu“, – pasakojo aludarė.
Nealkoholinis alus vertinamas pagal skirtingus stilius
Tarptautiniame konkurse nealkoholinis alus nėra vertinamas vienoje bendroje kategorijoje. „World Beer Awards 2026“ nealkoholinio ir mažai alkoholio turinčio alaus grupėje atskirai varžosi skirtingų stilių alūs – nuo lagerų ir IPA iki kvietinių, tamsiųjų bei kitų rūšių. Taigi tarpusavyje lyginami to paties stiliaus produktai.
A. Briedienės teigimu, šių metų rezultatas svarbus ir platesniame kontekste – kaip dar vienas Lietuvos aludarių darbo įvertinimas tarptautinėje arenoje.
„Manau, kad tai aiškiai parodo, jog Lietuvos aludarystė ne tik gali, bet ir sėkmingai konkuruoja su stipriausiais pasaulio alaus gamintojais. Turime gilias aludarystės tradicijas, modernias technologijas ir profesionalius darbuotojus. Tokie apdovanojimai ne tik stiprina prekės ženklą, bet ir parodo, kad mūsų šalyje gaminamas alus yra vertinamas ir pripažįstamas“, – pastebėjo A. Briedienė.
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