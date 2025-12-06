Kalėdų proga „Camelia“ artimiesiems ragina dovanoti prasmingas dovanas

Visose vaistinių tinklo „Camelia“ vaistinėse nuo gruodžio 1 dienos galima rasti 6 skirtingas, kruopščiai atrinktas dovanų idėjas. Kiekviena jų sukurta taip, kad tiktų įvairaus amžiaus bei gyvenimo būdo šeimos nariams, pagal aktualiausius jų poreikius. Visas šventines dovanas galite susikomplektuoti pagal būtent jums aktualius ir patinkančius sveikatingumo ir grožio produktų pasiūlymus. Šventiniams pasiūlymams taikomos nuolaidos siekia net iki 50 proc.
Palinkėkite puikios savijautos ir stiprybės
Vyresnio amžiaus žmonėms itin aktualu širdies bei kraujagyslių sveikatos stiprinimas ir judėjimo funkcijų gerinimas. Tam gali padėti atitinkamų naudingų medžiagų organizme užtikrinimas bei nuolatinis kraujospūdžio sekimas, naudojant kraujo spaudimo matuoklį. Žuvų taukai ar išgrynintos omega-3 riebiosios rūgštys padeda palaikyti normalią širdies veiklą, smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. Kolagenas, hialurono rūgštis bei gliukozaminas yra svarbūs sąnariams, todėl padeda išsaugoti aktyvų gyvenimo būdą.
Palinkėkite energijos ir polėkio
Šiuolaikinio vyro kasdienybėje dažnai netrūksta aktyvių veiklų, kurias gali lydėti įtampa ir skubėjimas. Siekiant išsaugoti tinkamą energijos lygį, proto aštrumą ir neprarasti polėkio, „Camelia“ vaistininkai ragina pasirūpinti vyrams subalansuotais vitaminų ir mineralų kompleksais. Suaktyvinti protinę veiklą gali padėti B grupės vitaminai, niacinas, cinkas, selenas, magnis ir kiti mineralai. Energijai ir imunitetui gali praversti reikiamo kiekio elektrolitų, vitaminų C ir D, taip pat B grupės vitaminų užtikrinimas. Naudingi gali būti ir specialiai vyrams sukurti maisto papildai, padedantys palaikyti normalią testosterono koncentraciją kraujyje ir hormonų pusiausvyrą.
Palinkėkite kerinčio žavesio
Išorinio ir vidinio grožio balansu besirūpinančioms vyresnio amžiaus moterims vaistininkai rekomenduoja atkreipti dėmesį į agurklės ir nakvišų aliejų teikiamą naudą, taip pat į bendrą moters organizmo sveikatą pagerinti galinčius maisto papildus. Kadangi su amžiumi kolageno atsargos organizme pradeda mažėti, taip pat verta atidžiau pasirūpinti plaukų, nagų bei odos būkle. Odos elastingumą ir jaunatviškumą išsaugoti gali padėti ir specialios kosmetikos priemonės su hialuronu, glicerinu, pantenoliu aliejais.
Palinkėkite spindinčio grožio
Ieškantiems, kaip nustebinti jaunatvišką ir aktyvią moterį, vertėtų pasistengti suderinti patogumą ir kokybę. Šiame pasiūlyme galima rasti visas būtinas medžiagas gražiai odai, stipriems plaukams bei nagams palaikyti: biotiną, seleną, cinką, folio rūgštį, geležį, hialuroną ir kt. Tačiau vertėtų nepamiršti, kad žiemą taip pat rekomenduojama maitinti odą, saugoti ją nuo skilinėjimo ir šerpetojimo, todėl tarp siūlomų idėjų rasite veido, kūno rankų ir lūpų odos priežiūros priemonių su hialurono rūgštimi, niacinamidu, glicerinu ir kitomis naudingomis medžiagomis.
Palinkėkite vaikiško džiaugsmo
Jaunam organizmui itin svarbu užtikrinti tinkamus augimo ir brandos procesus, palaikyti stiprų imunitetą visais metų laikais ir nepristigti energijos tiek mokantis, tiek leidžiant laisvalaikį. Vaikams ir paaugliams turėtų netrūkti B grupės vitaminų, mineralų, elektrolitų, antioksidantų. Siekiant, kad sveikata sietųsi su džiaugsmu, į pasiūlymą atrinkome kramtomus vitaminus, lazdelių bei čiulpinukų formų maisto papildų derinius.
Palinkėkite geros nuotaikos
Tam, kad skubant, daug dirbant ir patiriant stresą pavyktų išsaugoti gerą nuotaiką, „Camelia“ vaistininkai rekomenduoja pasirūpinti imuniteto funkcijų gerinimu ir pakankamu vitamino D kiekiu organizme. Kruopščiai atrinktos dovanų idėjos užtikrins, kad artimas žmogus gautų pakankamai polifenolių, ciberžolės, imbiero, propolio, ežiuolės ekstraktų, kurie padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą bei normalią energijos apykaitą, taip pat vitamino D, regėjimo aštrumą palaikančių medžiagų bei naujos kartos kolagenų.
Dovanų idėjas galite rasti visose „Camelia“ vaistinėse ir vaistinėje internete www.camelia.lt.
Naujausi komentarai