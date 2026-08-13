Kairių karinio miestelio projektu susidomėjo keturi rangovai

Rudenį planuojama pradėti finansines ir teisines derybas. Galutinius pasiūlymus ir sutartį su pirkimo laimėtoju planuojama pasirašyti iki šių metų pabaigos.
„Kairių karinio miestelio statybos – strateginis visos Lietuvos saugumui ir kariuomenės kovinės galios sustiprinimui svarbus projektas. Moderni infrastruktūra sudarys sąlygas rengti ir aprūpinti Pėstininkų brigados „Žemaitija“, Butigeidžio dragūnų bataliono bei kitų vienetų karius“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Pasak jo, Kairių karinis miestelis sustiprins atkuriamos Pirmosios divizijos pajėgumus ir leis priimti daugiau tarnauti norinčių šauktinių.
„Tam, kad viskas vyktų sklandžiai, būtinos skaidrios ir laiku vykstančios paruošiamosios procedūros, kurios ne mažiau svarbios už pačius statybos darbus“, – pabrėžė ministras.
Kairių karinio miestelio projektavimo ir statybos darbus planuojama pradėti 2027 metais, o visą infrastruktūrą sukurti per trejus metus.
Projektas bus įgyvendinamas taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) modelį, kuris, KAM teigimu, leis efektyviau paskirstyti rizikas ir sumažinti pradines valstybės investicijas.
Preliminariais skaičiavimais, valstybės turtiniai įsipareigojimai sieks apie 520 mln. eurų, įskaitant PVM.
Ši suma apima infrastruktūros projektavimą, statybą, priežiūrą, paslaugų teikimą 12 metų laikotarpiu ir finansavimo išlaidas.
KAM pradės atlikti mokėjimus nuo 2030 metų, užbaigus karinio miestelio statybas.
Apie 80 hektarų teritorijoje planuojama pastatyti administracinius pastatus, kareivines, sporto, sandėliavimo ir garažų paskirties objektus bei kitą infrastruktūrą. Bendras pastatų plotas sieks apie 67 tūkst. kv. metrų, o inžinerinių statinių – apie 30 tūkst. kv. metrų.
Pasak ministerijos, Kairių karinis miestelis bus vienas didžiausių karinės infrastruktūros projektų nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Tikimasi, kad jis ne tik sustiprins šalies gynybos pajėgumus, bet ir prisidės prie regiono ekonomikos augimo ir NATO sąjungininkų karių integravimo Lietuvoje.
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