Pandemija parodė, kad dirbti nuotoliniu būdu daugeliui įmonių ne tik įmanoma, bet ir naudinga, o vasarą pagreitį įgauna ir „darbostogos“, kai darbo reikalai derinami su atostogų malonumais ir pramogomis. Nuotoliniu būdu iš visokiausių pasaulio kampelių ir įvairiausių įrenginių dirbantys žmonės neišvengiamai susiduria su kibernetinio saugumo problema. Kaip įmonei išlikti saugiai išleidžiant savo darbuotojus ir jų naudojamus įrenginius vasaros atostogų? „ESET Lietuva“ IT inžinierius ir kibernetinio saugumo ekspertas Gediminas Mikelionis, birželio 22 d. ves įmonių IT saugumo vadovams ir IT specialistams skirtą internetinį seminarą tema „Kaip saugiai išleisti darbuotojų įrenginius vasaros atostogoms?“. Nemokamo seminaro metu specialistas pasidalins patarimais, kokius žingsnius derėtų atlikti įmonėms, norint darbuotojų įrenginius tinkamai paruošti nuotoliniam darbui vasaros metu.