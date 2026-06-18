„Jozitą“ krečia teisėsauga: tarp įtariamųjų – ir pinigus po degalines vežiojęs darbuotojas

Antradienį visas 32 „Jozitos“ degalines Lietuvoje vienu metu aplankė daugiau nei 100 pareigūnų, Mokesčių inspekcijos ir Darbo inspekcijos darbuotojų, atliktos kratos.
„Pagrindinis momentas – dalis atlyginimo buvo mokama vokeliuose, nemokant mokesčių“, – teigė Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė Gina Skersinskytė.
Per kratas taip pat rasta daug grynųjų pinigų – vokeliuose.
„Kratų metu buvo rasta 100 tūkst. eurų neapskaitytų grynųjų pinigų, dalis jų buvo laikoma vokeliuose“, – sakė G. Skersinskytė.
Įtarimai pateikti trims asmenims.
„Tai yra degalinių tinklo direktorius, buhalterė ir dar vienas darbuotojas, kuris, kaip įtariama, išvežiojo pinigus po degalines“, – teigė G. Skersinskytė.
Kiek mokesčių nuslėpta nuo valstybės, paaiškės nustačius, kiek laiko galėjo būti mokami atlyginimai vokeliuose.
„Vyksta tyrimas, aiškinamasi. Daugiau kaip metus laiko tai tikrai“, – teigė G. Skersinskytė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Jozita“ ne pirmą kartą išradingai žiūri į apskaitą. Prieš porą metų, perkant dujas, čekiuose būdavo nurodoma, kad jos brangsta dėl konservatorių įvesto akcizo. „Jozitai“ taip pat buvo skirta bauda dėl parduodamo dyzelino.
Įstatymas reikalauja, kad dyzeline būtų ne mažiau kaip 6,2 proc. biopriedų, o jie pardavinėjo dyzeliną be biopriedų. Galbūt dėl to jis buvo pigesnis.
„Aušrietis“ Aidas Gedvilas Seime bandė stabdyti pataisas, pagal kurias biopriedų degaluose dar daugėtų. Prieš dešimtmetį A. Gedvilas turėjo degalinių verslą ir jį pardavė „Jozitai“.
Kai „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis kandidatavo prezidento rinkimuose, „Jozitos“ darbuotojai jo reklamai aukojo po 500 eurų.
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