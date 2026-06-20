Joninių stalui – populiariausi grilio gaminiai pigiau: „Lidl“ ir toliau mažina kasdienes kainas

Šis kainų mažinimo etapas skirtas klientų pamėgtiems grilio produktams: įvairių rūšių šašlykams, marinuotiems vištienos peteliams bei blauzdelėms. Šie gaminiai išsiskiria ne tik meistriškai subalansuotu skoniu, bet ir griežtais kokybės standartais – jiems naudojama kruopščiai atrinkta šviežia mėsa. Kainos sumažintos ne laikinai akcijai, o visam laikui – tai naujos, reguliarios produktų kainos. Todėl pirkėjai gali sutaupyti ne tik artėjant Joninėms, bet ir kiekvieną dieną.
„Joninės daugeliui neatsiejamos nuo susibūrimų su šeima ir draugais bei ant grilio ruošiamų patiekalų. Dėl šios priežasties mažiname populiarių privataus prekės ženklo „Grill&Fun“ gaminių kainas. Siekiame, kad pirkėjai galėtų paprasčiau suplanuoti šventinį stalą ir mėgautis mėgstamais aukštos kokybės grilio patiekalais už gerą kainą“, – sakė „Lidl Lietuva“ komunikacijos ir korporatyvinių reikalų vadovas Antanas Bubnelis.
Ruošiantis Joninių savaitgaliui, pirkėjams svarbi ne tik kaina, bet ir produktų kokybė. „Lidl“ mėsos asortimentui taikomi griežti kokybės ir saugos reikalavimai, o produktų kokybė užtikrinama visuose etapuose – nuo tiekėjų atrankos, reguliariai atliekamų kokybės ir saugos tyrimų, iki pristatymo į parduotuves. Svarbią vietą šiame procese užima ir pakuotė – „Lidl“ prekiauja tik supakuotais mėsos gaminiais, kurie yra apsaugoti nuo aplinkos poveikio bei kryžminės taršos, todėl geriau išsaugomas jų šviežumas ir saugumas.
Artėjant Joninėms, kai daugelis mėsos gaminius vežasi į sodybas ar gamtą, svarbu pasirūpinti tinkamu jų transportavimu ir laikymu. „Lidl“ rekomenduoja mėsą iš šaldymo vitrinos pasiimti apsipirkimo pabaigoje, o ilgesnėms kelionėms naudoti šaltkrepšius. Taip pat vasarą mėsą rekomenduojama kuo greičiau grąžinti į kontroliuojamos temperatūros aplinką ir nepalikti jos ilgam šiltoje aplinkoje ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.
„Grill&Fun“ marinuoti mėsos gaminiai – dar pigiau
Nuo birželio 22 d. „Lidl“ parduotuvėse mažesnėmis kainomis bus galima įsigyti įvairių „Grill&Fun“ marinuotų mėsos gaminių. Tarp jų – kiaulienos mentės šašlyką su majonezu (800 g), kurio kaina sumažinta iki 3,99 euro, bei viščiukų blauzdeles česnakų ir sviesto marinate (550 g), kainuosiančias 1,99 euro.
Taip pat mažesnėmis kainomis bus siūlomas kiaulienos sprandinės šašlykas su majonezo marinatu (800 g), kainuosiantis 4,99 euro, kiaulienos sprandinės šašlykas kaukazietiškame marinate (800 g) už 5,49 euro, viščiukų peteliai paprikų marinate (550 g) už 2,49 euro bei tradicinis kiaulienos sprandinės šašlykas (800 g) už 4,99 euro.
Konkurencingas „Lidl“ kainas patvirtina ir nepriklausomi duomenys. Rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ birželio 2 d. atlikto slapto pirkėjo tyrimo duomenimis, mėsos produktai pigiausiai kainavo „Lidl“ parduotuvėse. Tą pačią dieną „Lidl“ dažno vartojimo prekių krepšelis taip pat buvo pigiausias tarp penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų.
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