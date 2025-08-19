Tokį sprendimą priėmė „Epso-G“ valdyba, o pritarus akcininkei Energetikos ministerijai tokia suma bus padidintas „Epso-G Invest“ įstatinis kapitalas.
Įvardijo, kiek milijonų investuos į „Rheinmetall“ gamyklos projektą
2025-08-19 16:41
Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ artilerijos amunicijos gamyklos Lietuvoje projekto dalininkė – valstybės valdoma energetikos grupė „Epso-G“ investuos 18,644 mln. eurų į projektui skirtą antrinę bendrovę „Epso-G Invest“.
Įvardijo, kiek milijonų investuos į „Rheinmetall“ gamyklos projektą / Freepik.com nuotr.
