Įspėja: rugsėjo 11–13 dienomis šiomis elektroninėmis paslaugomis pasinaudoti negalėsite

„Netrukus pakviesime naudotis atnaujinta informacine sistema. Tam, kad permainos vyktų sklandžiai, rugsėjo 11–13 d. Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis laikinai negalėsite naudotis, – rašoma tarnybos feisbuko paskyroje. – Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą bei kantrybę.“
Pasak Užimtumo tarnybos, iki rugsėjo 10 d. imtinai elektroninėmis paslaugomis klientai gali naudotis kaip įprastai.
Naująją sistemą planuojama atverti rugsėjo 14-ąją. Apie jos startą ir kitą svarbią informaciją tarnyba žada informuoti savo interneto svetainėje bei Užimtumo tarnybos socialiniuose tinkluose.
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