Išaugusias „Bolt“ paslaugų kainas pastebėjo ir Orijus Gasanovas: skirtumas – bemaž dvigubas

„Boltas“ pabrango! Jau kelias savaites pastebiu stipriai sukilusias kainas Vilniuje. Šis rytas, 8 valanda, nuo Senamiesčio iki Naujamiesčio (atstumas pėstute 15min., mašina 5–6 min.) kaina įprasta „Bolt“ kategorija – 9,2 euro, „Comfort“ kategorija – 16 eurų. Žinoma, piko valandos! Bet turiu palyginimą. Anksčiau tokiu pačiu laiku (piko), tas pats atstumas įprasta kategorija kainuodavo 5–6 eurai, ne piko laiku vos 3 eurus. Dabar ne piko metu kaina būna apie 5–6 eurus. Tai jokiu būdu ne priekaištas „Boltui“ ar vairuotojams, tai tik pastebėjimas iš nuolatinio važinėtojo. Aš visiškai suprantu – kuro kainos, infliacija ir visi kiti dalykai. Vilnius vis dar viena pigiausių vietų Europoje važinėjant taksi ir pavežėjais. Milane, Paryžiuje arba Barselonoje – va ten tai kainelės!“ – feisbuke praėjusio ketvirtadienio rytą rašė keliautojas ir žurnalistas.
Jis sutiko pasidalyti įrašu su skaitytojais, tačiau prašė pridurti: „Man atrodo, kad įprastos taksi kainos Lietuvoje yra per mažos, lyginant su kitomis visų paslaugų ir dalykų kainomis.“
Portalo kauno.diena.lt skaitytojai taip pat pastebėjo išaugusias kainas.
„Per lietų, rytinio piko metu, – 15 eurų vietoj įprastų 7 eurų“, – dalijosi kaunietė, vykusi iš Aleksoto į miesto centrą.
Ji šiomis paslaugomis naudojosi rugsėjo 10 dieną.
Moteris teigė, kad jokių spūsčių, avarijų ir kitų eismą sunkinančių aplinkybių nebuvo. „Kartais vairuotojų negali išsikviesti ir pusvalandį. Kodėl?“ – klausė ji.
Portalas kauno.diena.lt uždavė klausimus platformos „Bolt“ atstovams.
„Bolt“, kaip ir daug kitų pavėžėjimo platformų, kelionių kainos nėra fiksuotos – jos kinta realiuoju laiku, atsižvelgiant į tuo metu užsakomų kelionių ir jas vykdyti galinčių vairuotojų santykį. Kiekvienos kelionės kaina platformoje „Bolt“ apskaičiuojama individualiai, atsižvelgiant į kelionės atstumą ir trukmę, eismo sąlygas, keleivių paklausą bei vairuotojų pasiūlą realiuoju laiku. Kainai įtakos turi ir esamos rinkos sąlygos bei pavėžėjimo paslaugos teikimo kaštai. Oro sąlygos taip pat gali turėti netiesioginės įtakos kelionės kainai: lyjant ar esant kitoms nepalankioms oro sąlygoms daugiau žmonių gali rinktis pavėžėjimo paslaugas. Rudenį paklausa mieste taip pat dažnai išauga žmonėms grįžtant į darbus ir studijas po atostogų, todėl net ir to paties maršruto kelionės skirtingu metu gali kainuoti nevienodai“, – raštu teigė „Bolt“ atstovai.
Jie atkreipė dėmesį, kad naudotojo iš Vilniaus (O. Gasanovo, aut.past.) pasidalintoje ekrano nuotraukoje matyti, kad tuo konkrečiu metu artimiausias vairuotojas buvo gana toli nuo keleivio paėmimo vietos. Ilgesnis vairuotojo atvykimo atstumas ir laikas yra vienas iš veiksnių, turinčių įtakos kelionės kainai.
Naudotojos iš Kauno minimu metu taip pat galėjo susidaryti konkrečios aplinkybės, lėmusios didesnę kelionės kainą – tai buvo piko metas, todėl toje vietoje galėjo būti mažesnis vairuotojų, galėjusių priimti konkrečią kelionę, skaičius.
Gal vairuotojų sumažėjo? Arba jie nevažiuoja į labiau nuo centro nutolusias ar mažiau klientų turinčias vietas? „Vairuotojai savarankiškai sprendžia, kada ir kur teikti paslaugas naudojantis platforma „Bolt“, todėl jų skaičius skirtingose miesto vietose ir skirtingu metu gali skirtis. Kai tam tikroje vietoje ir tam tikru metu vairuotojų, galinčių priimti užsakymą, skaičius yra ribotas, kelionės kaina gali būti didesnė, o numatomas jų atvykimo laikas gali būti ilgesnis. Prieš patvirtindamas užsakymą keleivis programėlėje visada mato numatomą kelionės kainą. Taip pat verta palyginti skirtingų kategorijų kainas – kitos kategorijos kelionė tam tikru metu gali kainuoti mažiau, jei šios kategorijos keliones vykdantys vairuotojai yra arčiau keleivio paėmimo vietos“, – teigiama „Bolt“ atstovų laiške.
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