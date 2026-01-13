Investuotojų atstovai: šio skrydžio atsisakymas paveiks Lietuvos konkurencingumą

Asociacijos nuomone, tai silpnina šalies tarptautinį konkurencingumą ir neatitinka ambicijos stiprinti jos kaip aukštos pridėtinės vertės investicijų krypties pozicijas.
Asociacija pabrėžia, kad skrydžių nutraukimas ypač nepalankus šiuo metu, kai Lietuvoje mažėja tiesioginių užsienio investicijų, šalis konkuruoja su kitomis regiono valstybėmis dėl kiekvieno aukštos vertės investicinio projekto.
„Kai pastaruosius trejus metus naujų investuotojų, statančių gamyklas Lietuvoje, skaičius priartėjo prie nulio, nutraukti susisiekimą maršrutu, kuris reikalingas technologijų ir finansinių įmonių vadovams bei investuotojams, yra dar vienas rimtas smūgis Lietuvos investiciniam patrauklumui“, – pranešime teigė „Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
Jis pabrėžė, kad dauguma ES sostinių turi tiesioginius skrydžius į Londono pagrindinius oro uostus, o vienintelė išimtis yra Bratislava, esanti už 55 kilometrų nuo Vienos oro uosto.
„Argumentas, kad skrydžiai į Londono Sitį sudarė tik 4,4 proc. visų kelionių į Londoną, yra trumparegiškas. Juk čia kalbame ne apie masinius srautus, o tai investuotojai, įmonių vadovai, finansų ir technologijų sektoriaus profesionalai, kuriems svarbus greitas, patogus ir tiesioginis pasiekiamumas“, – teigė R. Valiūnas.
Asociacija pripažįsta, kad bendras Lietuvos pasiekiamumas oru pastaraisiais metais gerėjo.
Kaip rašė BNS, Lenkijos oro bendrovė „LOT Polish Airlines“ nuo kovo nebeskraidins iš Vilniaus į Londono Sičio oro uostą, tačiau ji dažniau skraidins į Varšuvą.
LOT šiuo maršrutu skraidino nuo 2019 metų gegužės.
Bendrovė Lietuvos oro uostai su tarptautinę reguliaraus skrydžio operatoriaus atranką laimėjusia „LOT Polish Airlines“ 2023 metais pasirašė investicijų sutartį ir sutarė tęsti skrydžius tarp Vilniaus ir Londono Sičio. Maršrutas paremtas rizikos pasidalijimo partnerystės susitarimu.
Šis projektas buvo viena iš nedaugelio Europos Komisijos reguliavimo išimčių, leidžiančių oro bendrovei skirti valstybės pagalbą skrydžiui, kai jis ES viduje yra pripažįstamas kaip ypatingos svarbos. Tačiau Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES, skrydžių tarp Vilniaus ir Sičio finansavimo pagal šį modelį pratęsti nebuvo galima.
Naujausi komentarai