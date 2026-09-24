„Ignitis grupės“ vadovu siūlomas Vytenis Koryzna

Jis postą perims nuo kitų metų kovo, kai vasario 28 dieną pasibaigs antroji Dariaus Maikštėno kadencija, ketvirtadienį pranešė „Ignitis grupė“.
„Energetikos sektoriui tampant dar sudėtingesniu vien investicijų ir augimo nepakanka – vis labiau reikia gebėjimų kokybiškai įgyvendinti pokyčius, užtikrinti veiklos efektyvumą ir greitai prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Todėl ieškojome vadovo, turinčio strateginį požiūrį, reikiamą patirtį ir lyderystės gebėjimus“, – pranešime sakė „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos pirmininkas Alfonso Faubelis.
Pasak A. Faubelio, iš V. Koryznos tikimasi „Ignitis grupės“ strategijos tęstinumo ir plėtros.
Buvęs elektros tiekėjos „Enefit“ vadovas V. Koryzna nuo šių metų kovo yra „Ignitis grupės“ valdybos narys ir komercinių veiklų vadovas.
Jis į naujas pareigas galutinai bus patvirtintas gavus teigiamas teisėsaugos institucijų išvadas – tuomet stebėtojų taryba spręs dėl naujo valdybos nario atrankos.
V. Koryzna „Enefit“ vadovavo šešerius metus iki 2024 metų gruodžio, vėliau maždaug metus dirbo saulės ir energijos kaupimo sistemų projektavimo įmonės „Detra Solar“ direktoriumi.
Naujo vadovo atranką grupė paskelbė birželio 1 dieną, o kandidatų paraiškos buvo priimamos iki birželio 30 dienos.
BNS rašė, kad į „Ignitis grupė“ vadovus pretendavo daugiau nei 200 kandidatų.
Kaip anksčiau skelbė „Ignitis grupė“, pretendentai turi turėti ne mažiau kaip 7–10 metų aukščiausio lygio vadovavimo patirties, iš jų bent trejus metus – didelėje tarptautinėje organizacijoje.
Grupės vadovo darbo užmokestis svyruoja nuo 21,7 tūkst. iki 25 tūkst. eurų (neatskaičius mokesčių), buvo rašoma darbo skelbime.
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