 „Ignitis grupė“: ESO turės tai padaryti – atliekamas vidinis auditas

„Ignitis grupė“: ESO turės tai padaryti – atliekamas vidinis auditas

2026-09-04 11:46
BNS inf.

Beveik prieš dvi savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkst. vartotojų, bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) amkcininkė – valstybės kontroliuojama energetikos grupė „Ignitis grupė“ pareiškė, kad ESO turės „radikaliai“ didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtisį.

<span>„Ignitis grupė“: ESO turės tai padaryti – atliekamas vidinis auditas</span>
„Ignitis grupė“: ESO turės tai padaryti – atliekamas vidinis auditas / L. Balandžio / BNS nuotr.

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Be to, grupė inicijuoja vidinį ESO auditą.

„Grupės netenkina nei elektros energijos atjungimų mastai, nei jų šalinimo greitis. Akivaizdu, kad anksčiau suplanuotų priemonių nebepakanka, problema didėja greičiau nei spėjame atnaujinti dešimtmečius kurtą infrastruktūrą“, – komentare BNS teigė „Ignitis grupė“.

„Todėl privaloma iš esmės atnaujinti tinklo atsparumo didinimo planą, ESO privalo padvigubinti kabeliavimo apimtis, spartą ir operatyvinių resursų kiekį“, – pridūrė ji.

Anot grupės, inicijuojamas ESO vidinis auditas, kuris padės įvertinti bendrovės veiksmus kovojant su pastarosios audros padariniais bei tobulinti šiuos procesus ateityje.

Šiame straipsnyje:
Ignitis grupė
ESO
didinti spartą
tinklo atstatymas
elektros tinklas
tinklo atkūrimas
vidinis auditas

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