„Ignitis gamybos“ vadovė: dronas sunaikintas maždaug 5 km atstumu nuo Kruonio HAE

„Dėl atstumo tiksliai nepasakysiu, žemėlapyje matosi, kad tai yra galbūt 5 kilometrų spindulyje. Mūsų darbuotojai tiesiogiai negirdėjo nei sprogimo, nei kitokių dalykų“, – antradienį LRT radijui sakė A. Sungailienė.
Pasak jos, gavus geltoną pavojaus signalą, elektrinėje buvo pasirengta esant reikalui darbuotojams persikelti į darbui pritaikytas ir priedangoms keliamus reikalavimus atitinkančias patalpas.
„Informacija, kurią turėjome, buvo ta, kad paskelbtas geltonas pavojaus signalas. Jo algoritmo pagrindu buvo pasirengta, esant reikalui, judėti į patalpas, kurios yra pritaikytos darbui ir atitinka priedangoms keliamus reikalavimus esant tokiems pavojaus signalams“, – teigė „Ignitis gamybos“ vadovė.
A. Sungailienės teigimu, Kruonio HAE, kaip ir kitos bendrovės valdomos elektrinės, saugoma tiek pagal strateginiams objektams nustatytus reikalavimus, tiek pasitelkiant papildomas vidines priemones.
„Pati elektrinė yra suprojektuota ir statyta su labai reikšmingu saugumo elementu. Pačios konstrukcijos dėl storo betono sluoksnio yra atsparios gana reikšmingiems tokio pobūdžio rizikos veiksniams“, – aiškino ji.
„Taip pat ši elektrinė turi antidroninę sistemą, ji yra valdoma Viešojo saugumo tarnybos (VST)“, – pridūrė A. Sungailienė.
Paklausta, kas būtų nutikę, jeigu dronas būtų skridęs tiesiai virš elektrinės, A. Sungailienė nurodė negalinti to vertinti, nes už reagavimą į tokias grėsmes atsakingos atitinkamos tarnybos.
„Negaliu atsakyti, todėl, kad šios sistemos yra valdomos tarnybų, kurios yra kompetentingos valdyti tokias sistemas. Mano supratimu, tarnybos atitinkamai reaguotų ir skelbtų tokio lygio pavojų, koks būtų būtinas ir tinkamas tomis aplinkybėmis“, – teigė „Ignitis gamybos“ vadovė.
„Mes turime algoritmus, kaip užtikrinti nepertraukiamą gamybą ir darbuotojų saugumą, tačiau neturime nei kompetencijų, nei įgaliojimų imtis priemonių prieš vienokius ar kitokius grėsmės elementus“, – sakė ji.
Pasak A. Sungailienės, Kruonio HAE saugoma ne viena priemone.
„Objektas saugomas VST, turime ir papildomą kariuomenės patruliavimą. (…) Visos priemonės yra taikomos kompleksiškai, o mūsų pagrindinė atsakomybė yra gamybos nepertraukiamumas ir atitinkamas darbuotojų saugumas“, – nurodė A. Sungailienė.
Kalbant apie tai, kokių veiksmų būtų imamasi dronui nukritus į patį elektrinės objektą, bendrovės vadovė aiškino, kad pirmiausia būtų informuojama VST.
„Šiuo atveju iš karto yra informuojama VST, veikiausiai taip pat būtų aktyvuojama kariuomenė. Mūsų darbuotojai atitinkamai turi judėti į numatytas priedangas, o tie, kurie užtikrina nepertraukiamą gamybą, turi valdymo pultus, kurie atitinka priedangų reikalavimus“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbta, antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, pastebėjus į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną. Vėliau pranešta, kad dronas sunaikintas, o oro pavojus atšauktas.
Jį numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę Italijos naikintuvai.
Nors pagal pirminę informaciją dronas galėjo būti sunaikintas Alytaus rajone, ties Navasiolkų kaimu, vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) patikslino, kad jis numuštas ties Pratkūnų kaimu Kaišiadorių rajone.
Preliminariais duomenimis, dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos. Įvykio vietoje dirba Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai, įvestas planas „Skydas“.
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