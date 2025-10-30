Ignalinos atominės elektrinės prieigose – 156 mln. eurų vertės atliekyno statybų pradžia

156 mln. eurų (su PVM) vertės atliekyną per 4,5 metų pastatys Panevėžio statybų bendrovė „PST Group“.
Atliekynas bus įrengtas Visagino savivaldybės Stabatiškės aikštelėje šalia kitų IAE radioaktyviųjų atliekų objektų. Jį sudarys trys gelžbetoniniai moduliai, kuriuose tilps iki 100 tūkst. kubinių metrų atliekų galutinių pakuočių.
IAE teigimu, atliekyne galės būti laikoma iki 100 tūkst. kubinių metrų atliekų, kurios ten bus dedamos iki 2038 metų, po to dar bent 100 metų jis bus saugomas, tiriama aplinkos tarša, o vėliau dar 200 metų bus ribojamas teritorijos naudojimas.
Atliekyno komplekse taip pat bus administracinis ir technologinis pastatas, kuriame konteineriai su atliekomis bus priimami, charakterizuojami, užpildomi betonu, atliekamos kitos operacijos, taip pat pagalbinis pastatas, paviršinio vandens surinkimo baseinai ir vandens valymo įrenginiai, meteorologinė stotis, inertinių medžiagų saugykla, transformatorinė ir kiti pagalbiniai objektai.
Kapsulės įkasimo ceremonijoje ketvirtadienį dalyvaus energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, IAE vadovas Linas Baužys, Visagino meras Erlandas Galaguzas, „PST Group“ generalinis direktorius Tomas Stukas.
