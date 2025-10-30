Šalia Ignalinos AE pradedamos 156 mln. eurų vertės statybos: kas išdygs?

Kapsulės įkasimas taip pat žymi naują etapą – nuo šiol IAE valdys naują veiklos prekės ženklą „Altra“, kuris atspindi Lietuvos atominės energetikos transformaciją.
„Šis procesas nors ir turėjo nemažai iššūkių, dabar pereina į įgyvendinimo stadiją. Sustabdžius Ignalinos atominę elektrinę branduolinės energetikos ciklas nesibaigė. Dabar Lietuva yra paskutiniame – tvarkymo – etape, kuriame svarbiausia – užtikrinti sklandų ir saugų kelis dešimtmečius trukusios branduolinės veiklos palikimo sutvarkymą“, – pranešime teigė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
„Naujas paviršinis atliekynas – būtina naujos infrastruktūros grandis, užtikrinanti galutinį mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų sutvarkymą. Tai ne tik inžinerinis objektas, bet ir technologinis žingsnis, leidžiantis transformuoti elektrinę į aplinkai ir žmogui nepavojingą ir saugią alternatyvą“, – pranešime teigė IAE vadovas Linas Baužys.
156 mln. eurų (su PVM) vertės atliekyną Visagino savivaldybės Stabatiškės aikštelėje per 4,5 metų pastatys Panevėžio statybų bendrovė „PST Group“. Statybas planuojama užbaigti iki 2028-ųjų pabaigos, atliekyną naudoti – 2029 metų pradžioje, o jis bus pildomas iki 2040 metų.
„Tikiuosi, kad statybos darbai bus įgyvendinti pagal planą, gal netgi ir anksčiau“, – renginyje ketvirtadienį sakė energetikos ministras.
Naujame atliekyne bus įrengta pažangi stebėsenos sistema, kuri užtikrins saugą 300 metų, kol radioaktyviosios atliekos taps nepavojingos aplinkai ir žmogui.
Tai bus jau antrasis IAE teritorijoje esantis galutinio saugojimo radioaktyviųjų atliekų atliekynas – čia jau veikia anksčiau įrengtas trumpaamžių labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas, kurio atliekos taps nepavojingos po maždaug 100 metų.
Pasak L. Baužio, šiuo metu jau išmontuota beveik pusė – 44 proc. jėgainės įrangos.
Į naująjį atliekyną pateks atliekos, susidariusios išmontuojant IAE – įvairūs metaliniai vamzdžiai, konstrukcijos, technologinė įranga, aušinimo sistemos elementai, taip pat sucementuotos skystosios atliekos ir kietosios sutvarkytos atliekos, išimtos iš senų saugyklų.
Planuojama, kad į atliekyną iš viso bus pervežta apie 11,5 tūkst. pakuočių, jį aptarnaus apie 30 specialistų, o statybos metu dirbs virš 100 žmonių.
