HUAWEI WATCH GT 7 išbandymas: laikrodis, kurio galimybes supranti tik pradėjęs jį nešioti

Miegant, ilsintis, vaikštant į darbą ar tiesiog gyvenant įprastą dieną laikrodis pateikia sveikatos rodiklius, kurie vėliau susijungia į bendresnį vaizdą. Būtent sveikatos stebėjimas, atsistatymas ir sportas šįkart atrodo labiausiai susiję tarpusavyje.
Dydis ir medžiagos – ne vien dėl išvaizdos
GT 7 serijoje galima rinktis iš 41 ir 46 mm modelių, o aukščiausios klasės variantas – GT 7 Pro 46 mm. Standartiniai modeliai turi nerūdijančiojo plieno korpusą, AMOLED ekraną ir skirtingus „EasyCross“ fluoroelastomero bei kompozitinės odos dirželius.
41 mm versija sveria apie 36,5–37,6 g be dirželio, priklausomai nuo spalvos, o 46 mm modelis jau gerokai didesnis – jo svoris siekia apie 51,3 g be dirželio.
41 mm versija šiuo atveju atrodo kaip geras pasirinkimas tiems, kurie nenori ant riešo turėti didelio laikrodžio, tačiau nenori atsisakyti pagrindinių GT 7 funkcijų.
Tai ypač svarbu tada, kai laikrodžio nereikia nusiimti nei vakare, nei naktį.
Ekranas, kurio nereikia saugoti nuo saulės
41 mm „Huawei Watch GT 7“ turi 1,32 colio AMOLED ekraną ir iki 3000 nitų siekiantį maksimalų ryškumą. 46 mm modelyje ekranas didesnis – 1,47 colio. Praktiškai ekranas svarbus ne dėl skaičiaus specifikacijų lentelėje. Lauke norisi tiesiog pakelti riešą ir iš karto matyti, kas jame rodoma – ypač sportuojant.
Valdymas taip pat gana natūralus: pagrindinis mygtukas yra besisukanti karūnėlė, šalia jos – antras fizinis mygtukas. Toks sprendimas patogus tuo, kad treniruotės metu ne viską reikia daryti braukiant pirštu per ekraną.
O „EasyCross“ dirželio konstrukcija skirta tam, kad jo galas po užsegimo liktų prigludęs ir mažiau kliūtų už drabužių. Tai smulkmena, kuri kasdien naudojant laikrodį pasirodo kur kas praktiškesnė nei gali pasirodyti parduotuvėje žiūrint į nuotrauką.
Veikia su tuo telefonu, kurį jau turite
Viena iš priežasčių, kodėl „Huawei Watch GT 7“ galima nešioti nuolat, yra jo suderinamumas. Jis veikia tiek su Android, tiek su iOS, o didžioji dalis sveikatos ir sporto duomenų valdoma per „HUAWEI Sveikata“ programėlę.
Tai reiškia, kad laikrodis nebūtinai turi tapti atskira ekosistema, dėl kurios tektų keisti telefoną.
Per „HUAWEI Sveikata“ programėlę galima peržiūrėti ilgesnio laikotarpio sveikatos statistiką, treniruotes, maršrutus, miego duomenis ir kitus rodiklius. O pačiame laikrodyje lieka kasdieniai dalykai – pranešimai, skambučiai, aktyvumo informacija ir kitos išmaniosios funkcijos.
Praktikoje tai reiškia, kad laikrodis gali likti papildomu įrankiu prie kasdien naudojamo telefono, nepriklausomai nuo to, ar tai „Android“, ar „iPhone“.
„TruSense“: įdomiausia tai, ko nematai vienu žvilgsniu
Didelė dalis GT 7 galimybių sukasi aplink „HUAWEI TruSense“ technologiją. Ji apima įvairių fiziologinių rodiklių stebėjimą – širdies ritmą, SpO₂, kvėpavimą, stresą ir kitus organizmo duomenis. Tam laikrodis naudoja optinį širdies ritmo jutiklį, temperatūros jutiklį, akselerometrą, giroskopą, barometrą ir kitus jutiklius.
Įdomu tai, kad visa ši sistema veikia ne tik tada, kai paspaudi „pradėti treniruotę“.
Dalis informacijos renkama fone, todėl po kelių dienų laikrodis turi kur kas daugiau konteksto nei pirmą kartą jį užsidėjus. Atsiranda galimybė stebėti ne vien pavienį pulsą konkrečią minutę, bet ir jo pokyčius, HRV, stresą ar kitus rodiklius skirtingomis paros sąlygomis.
Būtent čia ir atsiranda skirtumas tarp vienkartinio matavimo ir nuolatinio stebėjimo: vienas skaičius pasako, kas vyksta šią minutę, o ilgesnis duomenų laikotarpis leidžia matyti pokyčius.
GT 7 taip pat turi pulso bangos aritmijos analizę. Ji gali padėti aptikti galimo nereguliaraus ritmo požymius, tačiau, kaip ir kitų išmaniųjų laikrodžių atveju, tai nėra medicininė diagnozė.
Ryto duomenys padeda planuoti dieną
Vienas įdomesnių naujosios kartos sprendimų yra „Physical Readiness Score“ – fizinio pasirengimo įvertinimas.
Kad jis turėtų pakankamai duomenų, laikrodį reikia dėvėti nuolat, taip pat ir miegant. Sistema vertina miegą, HRV, pulsą, ankstesnės dienos aktyvumą ir streso rodiklius, o visa tai pateikia kaip bendrą organizmo pasirengimo įvertinimą.
Man ši funkcija įdomi dėl vienos paprastos priežasties: ji leidžia žiūrėti ne į vieną dieną, o į kelių dienų kontekstą.
Pavyzdžiui, po aktyvesnės dienos vien tai, kad kitą rytą išmiegojai įprastą valandų skaičių, dar nebūtinai reiškia, kad organizmas pasirengęs tokiam pačiam krūviui. GT 7 šiuo atveju bando parodyti platesnį vaizdą.
Kartu pateikiamas ir „Morning Brief“ – rytinis svarbiausių duomenų apibendrinimas.
Miego stebėjimas tampa kasdienės rutinos dalimi
Jeigu laikrodį nešioji naktį, viena iš funkcijų, prie kurios greitai pripranti, yra „TruSleep 5.0“.
Sistema analizuoja miego struktūrą ir stabilumą, skirtingas miego fazes, prabudimus, taip pat HRV, pulsą, SpO₂ ir kvėpavimą.
Ir čia vien miego valandų skaičiaus jau neužtenka. Dvi vienodos trukmės naktys nebūtinai atrodo vienodai, todėl svarbi tampa ir pati miego struktūra.
„Huawei Watch GT 7“ leidžia pamatyti, kaip atrodė pati naktis, o šie duomenys vėliau tampa svarbūs ir vertinant fizinį pasirengimą.
Be to, „HUAWEI Sveikata“ programėlė gali pateikti 12 emocinių būsenų kategorijų ir pasiūlyti kvėpavimo pratimus, kai norisi kelioms minutėms sulėtinti tempą.
Sporto funkcijos pritaikytos skirtingiems poreikiams
GT 7 sporto režimų gausa pati savaime nėra didžiausia naujiena. Įdomiau tai, kad skirtingoms veikloms pateikiami skirtingi duomenys – nuo bėgimo technikos rodiklių iki įkalnių planavimo važiuojant dviračiu ar nusileidimų analizės slidinėjant.
Laikrodis palaiko daugybę treniruočių režimų, o tarp naujos kartos akcentų – atnaujinti slidinėjimo ir dviračių sporto režimai. Taip pat yra trumpų treniruočių, skirtų skirtingoms kūno vietoms – kai nėra laiko pilnai treniruotei, tačiau norisi bent šiek tiek pajudėti.
Bėgikams laikrodis gali rinkti ne tik bazinius duomenis, bet ir pažangesnę informaciją apie bėgimo techniką. Dviratininkams svarbi maršrutų analizė ir įkalnių planavimas.
Dviratininkui – ne tik maršrutas, bet ir tai, kas laukia priešakyje
„Climb Planning“ funkcija leidžia į „HUAWEI Health“ importuoti maršrutą ir dar prieš išvažiuojant matyti, kokios įkalnės laukia kelyje.
Galima peržiūrėti jų skaičių, ilgį ir nuolydį, o važiuojant laikrodis pateikia informaciją apie artėjančias įkalnes. Tai leidžia geriau suprasti, kur verta pataupyti jėgas, o kur galima važiuoti intensyviau.
Maršruto funkcijos taip pat praverčia dėl navigacijos. GT 7 naudoja dviejų dažnių GNSS, penkias palydovines sistemas, „Sunflower Positioning System“ ir „AI-XDR“ algoritmą. HUAWEI nurodo iki 20 proc. geresnį maršruto tikslumą sudėtingose aplinkose.
Tai ypač aktualu miškuose, tarp pastatų ar kalnuose, kur palydovo signalui tenka susidurti su įvairiomis kliūtimis.
Slidinėjimo funkcijos ir maršrutų žemėlapiai
Slidinėjimo funkcija „Huawei GT 7“ nėra tik dar vienas sporto režimas.
Laikrodis gali fiksuoti nusileidimus, posūkius, jų tipus, skaičių ir dažnumą, maršrutą bei G jėgą. Po nusileidimo galima grįžti prie šių duomenų ir pasižiūrėti, kas vyko trasoje.
Tačiau dar įdomesnė dalis – slidinėjimo kurortų žemėlapiai.
Gamintojas nurodo daugiau kaip 3000 slidinėjimo kurortų 59 pasaulio šalyse. Žemėlapius galima pasiruošti iš anksto, todėl nuvykus į naują kurortą nereikia kiekvieną kartą traukti telefono vien tam, kad pasitikrintum trasą ar keltuvo vietą. Laikrodyje galima matyti trasų pavadinimus, sudėtingumo lygius ir keltuvų stotis.
Tai viena iš funkcijų, kurios vertė atsiranda ne skaitant specifikaciją, o atsidūrus naujame kurorte.
41 mm modelis: mažesnis formatas čia nėra kompromisas
Jeigu rinkčiausi laikrodį mažesniam riešui, 41 mm versiją vertinčiau ne vien dėl išvaizdos.
Ji turi 1,32 colio ekraną, 352 PPI, iki 3000 nitų ryškumą, sveria mažiau nei 40 gramų be dirželio ir išlaiko pagrindines GT 7 sveikatos bei sporto funkcijas.
Mažesnis korpusas čia nereiškia, kad gauni „lengvesnę“ laikrodžio versiją.
Jis ypač logiškas tiems, kurie laikrodį nori nešioti visą parą. Dieną mažesnis korpusas mažiau trukdo, o naktį tampa mažiau pastebimas ant riešo. O būtent nuolatinis nešiojimas leidžia išnaudoti tokias funkcijas kaip „TruSleep“ ar „Physical Readiness“.
Be to, 41 mm modelis turi kelias skirtingas spalvų ir dirželių kombinacijas, todėl jį lengviau priderinti ne tik prie sportinės aprangos.
Baterija: kiek laiko GT 7 veikia be įkrovimo?
Išmaniojo laikrodžio bateriją dažnai prisimename tik tada, kai jos nebelieka.
GT 7 šiuo požiūriu laikosi kitokios krypties. 41 mm modelis gali veikti iki 14 dienų naudojant neintensyviai ir iki 7 dienų įprastai. 46 mm versijai atitinkamai nurodoma iki 21 ir 12 dienų.
Žinoma, realus laikas priklauso nuo to, kiek sportuoji, kaip dažnai naudoji GPS, ar įjungtas nuolat veikiantis ekranas ir kiek kitų funkcijų aktyvuota.
Tačiau ilgesnė baterijos trukmė turi vieną labai praktišką pasekmę: laikrodžio nereikia nuolat nuiminėti nuo riešo. O tai svarbu būtent tada, kai norisi nepertraukiamai rinkti miego, aktyvumo ir sveikatos duomenis.
O jeigu norisi daugiau?
GT 7 serijoje yra ir GT 7 Pro 46 mm. Čia jau atsiranda kitoks medžiagų lygis – aviaciniam naudojimui skirtas titano lydinys, nanokeraminis rėmelis ir safyro stiklas. Pro modelis taip pat turi EKG funkciją, gylio jutiklį ir laisvojo nardymo galimybę iki 40 metrų, taip pat išplėstas golfo funkcijas.
Taigi serijoje gana aiškiai matyti trys skirtingi pasirinkimai: kompaktiškas 41 mm modelis, didesnis 46 mm GT 7 ir technologiškai dar labiau išplėstas GT 7 Pro.
Ką iš tikrųjų gauni užsidėjęs GT 7?
Po kelių dienų naudojimo šį laikrodį jau sunku apibūdinti vienu žodžiu – „sportinis“ jam būtų per siaura, o „išmanusis“ nepasakytų nieko apie jo sveikatos ir sporto galimybes.
GT 7 gali būti visiškai paprastas: rodyti laiką, pranešimus, sekti kasdienį aktyvumą. Tačiau didelė dalis jo darbo vyksta fone – „TruSense“ renka organizmo rodiklius, „TruSleep 5.0“ analizuoja naktį, „Physical Readiness Score“ padeda įvertinti pasirengimą dienai, o sporto režimai prisitaiko prie konkrečios veiklos.
Ir būtent sporto dalis labiausiai parodo GT 7 galimybių apimtį. Dviratininkui jis gali padėti planuoti įkalnes, bėgikui – analizuoti techniką, o slidininkui – ne tik įrašyti nusileidimą, bet ir pateikti trasos bei kurorto informaciją.
Po viso to GT 7 man labiausiai pasirodė kaip laikrodis, kurio nereikia nuolat „naudoti“ tam, kad jis būtų naudingas. Dalis jo darbo vyksta fone – miegant, vaikštant, sportuojant ar tiesiog gyvenant įprastą dieną. O kai norisi suprasti, kas vyksta su tavo aktyvumu, miegu ar pasirengimu treniruotei, duomenys jau būna surinkti.
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