„Gubernija“ – vėl tarp stipriausių pasaulyje

Šių metų konkurse seniausia Lietuvos alaus darykla, kurią valdo bendrovė „MV GROUP Production“, iš viso pelnė net septynis apdovanojimus. Nealkoholinis „Tamsusis Elis“ (angl. „Non alcoholic Brown Ale“) laimėjo aukso medalį, taip pat buvo išrinktas geriausiu tamsiuoju nealkoholiniu alumi tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje. „Extra Lager“ taip pat pelnė aukso medalį ir geriausio lagerio Lietuvoje titulą, o „Baltas Hefeweizen“ (angl. „Wheat Hefeweizen“ ir „Baltijos Porteris“ (angl. „Baltic Porter“) buvo apdovanoti sidabro medaliais.
„World Beer Awards“ – vienas žinomiausių tarptautinių alaus konkursų, kasmet sulaukiantis tūkstančių paraiškų ir suburiantis aludarius iš įvairių pasaulio šalių. Konkursas vyksta keliais etapais: pirmiausia išrenkami geriausi kiekvienos šalies produktai, o vėliau nacionaliniai nugalėtojai varžosi dėl pasaulio geriausiųjų titulo. Alų aklosiose degustacijose vertina nepriklausoma tarptautinė komisija, kurią sudaro patyrę aludariai, gėrimų ekspertai, žurnalistai ir edukatoriai.
Pasak „Gubernijos“ gamyklą valdančios bendrovės „MV GROUP Production“ generalinio direktoriaus Algirdo Čiburio, tarptautinių konkursų apdovanojimai įmonei yra svarbus nepriklausomas išorinis produktų kokybės ir konkurencingumo įvertinimas.
„Tarptautinių konkursų vertė mums yra ne pats medalių skaičius. Svarbiausia, kad savo produktus galime palyginti su kitų pasaulio gamintojų produktais ir gauti nepriklausomą kokybės įvertinimą. Pasiekimai rodo, kad galime sėkmingai konkuruoti tarptautinėse rinkose, o mums tai kartu yra paskata toliau investuoti į kokybę bei asortimento plėtrą“, – sakė A. Čiburys.
Pardavimai augo kone dvigubai
Šių metų rezultatas pratęsia ankstesnę „Gubernijos“ sėkmę „World Beer Awards“ konkurse. Pernai ir užpernai seniausios Lietuvos alaus daryklos gėrimai pelnė po keturis apdovanojimus, o 2023-iųjų konkursas tapo visišku nealkoholinio „Tamsiojo Elio“ triumfu – šis „Gubernijos“ produktas buvo išrinktas geriausiu nealkoholiniu alumi pasaulyje, taip pat nugalėjo ir geriausio pasaulyje tamsiojo nealkoholinio alaus kategorijoje.
Augantį vartotojų dėmesį šiam produktui atspindi ir pardavimų rezultatai. 2025 m., palyginti su 2024 m., „Tamsiojo Elio“ pardavimai išaugo 25 proc. – buvo parduota beveik 100 tūkst. skardinių daugiau. Šiemet, per pirmuosius aštuonis mėnesius, palyginti su tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu, šio nealkoholinio alaus pardavimai litrais padidėjo 40 proc. „Tamsusis Elis“ šiuo metu yra sparčiausiai augantis produktas „Gubernijos“ asortimente.
„Matome, kad tarptautinį pripažinimą pelnę produktai turi augimo potencialą. Nuosekliai augantys nealkoholinio „Tamsiojo Elio“ pardavimai mums yra svarbus signalas toliau stiprinti šio produkto matomumą, bendradarbiavimą su partneriais ir plėtrą distribucijos kanaluose“, – teigė A. Čiburys.
Jo teigimu, nuolatinis noras siekti aukštesnio rezultato yra neatsiejama įmonės kultūros dalis. „Viena iš mūsų vertybių – troškimas nugalėti, ir tai nėra tiesiog frazė. Mes kasdien ieškome geresnių sprendimų, tobuliname produktus ir neapsiribojame tuo, kas jau pasiekta. Šiandien mūsų sąskaitoje jau yra 35 tarptautiniai apdovanojimai, skirti mūsų gaminamam alui, o kiekvienas toks įvertinimas svarbus ne tik „Gubernijai“, bet ir Lietuvos aludarystės vardui. Tarptautiniuose konkursuose pastebėti Lietuvos produktai prisideda prie šalies žinomumo pasauliniame gėrimų žemėlapyje ir parodo, kad galime kurti aukštos kokybės, skirtingų vartotojų poreikius atliepiančius produktus“, – teigė „MV GROUP Production“ vadovas.
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