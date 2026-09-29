 Gruodžio 4-ąją vyks didžiausia verslo bendruomenės šventė Kaune

Gruodžio 4-ąją vyks didžiausia verslo bendruomenės šventė Kaune

2026-09-29 09:09 kauno.diena.lt inf.

Gruodžio 4 d. 18 val. VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centre (Studentų g. 9A, Akademija, Kauno r.) vyks metinis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenės vakaras – šventinis renginys, kuriame susirinks rūmų nariai, verslo atstovai, akademinės bendruomenės nariai, partneriai ir bičiuliai, kartu švęsiantys metų pasiekimus ir pasitiksiantys artėjančias šventes.

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<span>Gruodžio 4-ąją vyks didžiausia verslo bendruomenės šventė Kaune</span>
Gruodžio 4-ąją vyks didžiausia verslo bendruomenės šventė Kaune / Partnerio nuotr.

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Rūmai jau skelbia ir šio vakaro programą. Renginį ves Eglė Šantaraitė, skambės Kauno jaunimo simfoninio orkestro „Da Capo al Fine" ir solistų pasirodymas, vyks apdovanojimų ceremonija, netrūks ir staigmenų – vakaro svečius pasitiks specialus siurprizinis pasirodymas. Vėliau šventę pratęs grupė „Marabu", o vakaras baigsis bendravimu ir pabendravimo akimirkomis prie vaišių stalo.

Renginį organizuoja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – tai proga verslo bendruomenei susitikti neformalioje aplinkoje, pasidžiaugti bendrais rezultatais ir stiprinti ryšius su partneriais bei kolegomis.

Visą informaciją apie renginį, kainą ir registracijos sąlygas galima rasti chamber.lt puslapyje.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Kauno pramonininkų asociacija
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