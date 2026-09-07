Ginčas su „GetJet Airlines“ šiemet didino „Novaturo“ nuostolius

Kaip rodo bendrovės finansinės ataskaitos, pirmąjį metų pusmetį, neaudituotais duomenimis, „Novaturas“ gavo 69,8 mln. eurų pajamų – 6 proc. nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (74,1 mln. eurų).
„Grupės finansiniams rezultatams reikšmingą įtaką turėjo vienkartinis poveikis, susijęs su teisiniu ginču su „GetJet Airlines“, – teigiama ataskaitoje.
Dėl teisinio proceso, kuriame ginčijamas „Novaturo“ sprendimas nutraukti 2018 m. gruodį sudarytą užsakomųjų skrydžių sutartį su „GetJet Airlines“, grupės nuostolis prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) pirmą metų pusmetį sudarė 5,6 mln. eurų, o grynasis nuostolis siekė 7,9 mln. eurų, kai pernai siekė 791 tūkst. eurų, tad išaugo beveik dešimtį kartų.
Nevertinant vienkartinio teisinio ginčo poveikio, koreguotas EBITDA (nuostolis) pirmus šešis mėnesius sudarė 2,1 mln. eurų.
Ginčas kilo po to, kai „Novaturas“ prasidėjus koronaviruso pandemijai vienašališkai nutraukė užsakomųjų skrydžių sutartį su „GetJet Airlines“. Apeliacinis teismas šį birželį įpareigojo „Novaturą“ ieškovei papildomai sumokėti 3,35 mln. eurų netesybų.
Iš viso teismo sprendimu „GetJet Airlines“ byloje priteista 4,5 mln. eurų netesybų ir 8 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo 2021 m. kovo 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad „Novaturas“ pagal ankstesnį teismo sprendimą jau yra sumokėjęs 1,15 mln. eurų, bendrovei papildomai priskaičiuota minėta 3,35 mln. eurų suma.
Šį birželį „Novaturas“ skelbė svarstantis galimybę šioje byloje teikti kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT).
Kaip teigiama grupės finansinėje ataskaitoje, šeši šių metų mėnesiai bendrovei buvo ir kitų reikšmingų pokyčių laikotarpis, kilo iššūkių dėl rinkos aplinkos.
„Tačiau tuo pačiu metu tęsėme veiksmus, skirtus grupės finansiniam stabilumui stiprinti, veiklos efektyvumui didinti“, – nurodo grupė.
Anot „Novaturo“, pirmą pusmetį daug dėmesio skirta kelionių programos optimizavimui, pasiūlos pritaikymui prie rinkos paklausos ir pelningesnio produktų portfelio formavimui.
Mažesnės kelionių apimtys buvo susijusios su kryptingu pasiūlos valdymu pagrindiniuose segmentuose, siekiant užtikrinti efektyvesnį turimų pajėgumų panaudojimą ir tvaresnį veiklos rezultatą.
„Antroje 2026 metų pusėje didžiausią dėmesį skirsime pelningumo gerinimui, veiklos efektyvumui, subalansuotam kelionių programos formavimui bei išankstinių pardavimų skatinimui“, – teigia „Novaturas“.
Šį birželį grupės akcininkai pritarė didinti bendrovės įstatinį kapitalą, išleidžiant naują akcijų emisiją, taip liepą jis padidėjo iki 543 tūkst. eurų.
„Gautos lėšos sustiprino bendrovės kapitalo bazę ir sudarė prielaidas tolesniam veiklos vystymui bei strateginių tikslų įgyvendinimui“, – teigia įmonė.
Nuo šios liepos didžioji dalis „Novaturo“ akcijų priklauso Turkijos turizmo sektoriaus verslininkui Nesetui Kockarui – dar kovą Konkurencijos taryba leido jo valdomą akcijų paketą padidinti iki maždaug 33 proc., pernai balandį jam jau įsigijus 23,2 proc. „Novaturo“ bendrovės akcijų iš trijų fizinių akcininkų.
Tiesa, šią liepą N. Kockaro valdoma akcijų dalis dar išaugo ir viršijo 50 proc., verslininkui įsigijus 10 mln. vienetų naujai išleistų įmonės akcijų.
„Vertiname galimybes išnaudoti bendradarbiavimo su strateginiu investuotoju teikiamas sinergijas – plėsti produktų pasiūlą, stiprinti partnerių tinklą, gerinti klientų patirtį ir didinti veiklos efektyvumą visose Baltijos šalyse“, – teigia „Novaturas“.
Pirmąjį pusmetį „Novaturo“ grupė aptarnavo 74 tūkst. keliautojų. Vidutinis lėktuvų užpildymas Baltijos šalyse siekė 96,7 proc.
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