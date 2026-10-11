 Ginčai su verslininkais vis dažniau pasiekia antstolius: išieškomos sumos nustebins

Ginčai su verslininkais vis dažniau pasiekia antstolius: išieškomos sumos nustebins

2026-10-11 17:12
ELTOS inf.

Antstolius pasiekiančių Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) sprendimų per dvejus metus padaugėjo 36 proc. – jų skaičius išaugo nuo 401 2023 metais iki 547 2025-aisiais, pranešė Lietuvos antstolių rūmai.

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Pinigai
Pinigai / Ž. Gedvilos/ ELTOS nuotr.

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VVTAT duomenimis, pernai buvo išnagrinėta 10,02 tūkst. vartojimo ginčų, kurių bendra vertė viršijo 3,1 mln. eurų. 61 proc. atvejų vartotojų reikalavimai buvo patenkinti visiškai, dar 5 proc. – iš dalies.

Apie 90 proc. 2023–2025 metais antstoliams perduotų VVTAT sprendimų buvo susiję su pinigų išieškojimu. 2025 m. daugiau kaip pusė tokių reikalavimų neviršijo 500 eurų, o beveik kas penktas buvo mažesnis nei 100 eurų.

2023–2025 m. didžiausias antstoliui perduotas piniginis reikalavimas siekė 90 tūkst. eurų, o mažiausias – 3,10 euro.

2023–2025 m. antstoliai užbaigė 1,3 tūkst. bylų, susijusių su VVTAT sprendimais. Daugiau kaip pusė jų – 700 – buvo užbaigtos visiškai įvykdžius kreditorių reikalavimus. 2025 m. tokių bylų buvo 42 proc. daugiau nei 2023 m. – jų skaičius išaugo nuo 194 iki 275.

Nemaža dalis sprendimų įvykdomi gana greitai. Beveik keturi iš penkių sprendimų pernai buvo visiškai įvykdyti per tris mėnesius, maždaug pusė – 38 dienas.

VVTAT sprendimas įsigalioja, jei per 30 dienų nuo jo priėmimo nė viena ginčo šalis nesikreipia į teismą. Jei verslininkas nevykdo VVTAT sprendimo geranoriškai, vartotojas  gali kreiptis į antstolį.

Šiame straipsnyje:
VVTAT
vartotojų teisės
vartojimo ginčai
antstoliai
skolų išieškojimas
vartotojų skundai

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