Finansų ministerija atsisakė planų VIK prijungti prie ILTE

Kaip pranešta per „Nasdaq“ biržą, nuspręsta VIK išlaikyti kaip atskirą bendrovę ir jai pavesti investuoti į strateginius šalies projektus bei gynybos sektorių.
Vienintelė VIK akcininkė Finansų ministerija rugsėjo 23 d. finansų ministro Taurimo Valio įsakymu atšaukė ankstesnį sprendimą dėl VIK prijungimo.
„Galutinai nuspręsta išlaikyti atskirą bendrovę ir suformuoti jai išskirtines užduotis investuojant kapitalą į strateginius šalies projektus ir gynybos sektorių“, – nurodoma pranešime.
Toks sprendimas keičia ankstesnio finansų ministro Kristupo Vaitiekūno planuotą VIK pertvarką.
Vasario mėnesį jis skelbė, kad visas bendrovės akcijas ketinama perduoti ILTE, o VIK prijungimo procesas turėtų užtrukti apie keturis–šešis mėnesius.
Tuomet K. Vaitiekūnas teigė, kad sujungus bendroves būtų sukurtas vienas langelis gynybos pramonės projektams finansuoti, apjungta ILTE ir VIK ekspertinė patirtis bei ištekliai ir išvengta dviejų Finansų ministerijos valdomų bendrovių konkuravimo vykdant panašią veiklą.
Buvo planuojama, kad VIK prie ILTE bus prijungtas su 100 mln. eurų nuosavu kapitalu. K. Vaitiekūnas taip pat skelbė, kad per ILTE gynybos pramonės projektams per trejus–penkerius metus būtų siekiama pritraukti apie 1 mlrd. eurų.
Naujausi komentarai