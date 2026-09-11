ESO vadovas: tikiu, kad mano pasitraukimas neleis ramiai laukti kitos audros

„Sprendimą priėmiau ne todėl, kad taip paprasčiau. Ne todėl, kad man pasitraukus bus žaibu sukabeliuota tūkstančiai kilometrų miškuose ir ne tik, sandėliai užsipildys generatoriais, medžiai nevers atramų ir netraukys laidų oro linijose. Deja, bet realiam gyvenime viskas vyksta pagal gerokai sudėtingesnį scenarijų“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė R. Radvila.
„Nuoširdžiai tikiu, kad pokyčiai bus: vyks darbai, bus terminai, o atsakingi žmonės skaičiuos sukabeliuotus kilometrus, generatorius, o šviesa namuose ir versluose užsidegs gerokai greičiau. Todėl tikiuosi, kad mano pasitraukimas netaps patogiu tašku sakinyje, po kurio galima užversti šį puslapį ir ramiai laukti kitos audros“, – teigė jis.
Pasitraukęs ESO vadovas pažymėjo, kad elektros atkūrimo po audros darbai galėjo būti atlikti sparčiau.
„Po rugpjūčio 22 dienos audros dalis žmonių elektros laukė per ilgai. Kai kuriems teko laukti net ne elektros, bet aiškaus atsakymo į paprastą klausimą: „Kada bus vėl šviesa?“ Mūsų prognozės keitėsi, o žmonių šaldytuvai, vandens siurbliai ir ūkiai veikti nepradėjo. Atsiprašau“, – tikino R. Radvila.
Kaip skelbė ELTA, bendrovės valdyba R. Radvilos prašymą atleisti jį iš pareigų tenkino ketvirtadienį.
Paskutinė jo, kaip ESO vadovo, darbo diena, yra rugsėjo 30-oji. Nuo laikinuoju vadovu paskirtas bendrovės finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas.
Finansų ministras Taurimas Valys Eltai anksčiau ketvirtadienį nurodė palaikantis R. Radvilos sprendimą atsistatydinti. Jis teigė laukiantis konkrečių ESO valdančios „Ignitis grupės“ sprendimų, kurie užtikrintų realius pokyčius ir didesnį elektros tinklo atsparumą.
R. Radvila ESO vadovavo nuo 2022 m. lapkričio 24 d.
Rugpjūčio 22 d. Lietuvą užklupusios audros metu daugelyje šalies vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti.
Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkst. „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) klientų, o elektros tinkle užfiksuota daugiau kaip 9 tūkst. pažeidimų.
Dėl audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių Vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
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