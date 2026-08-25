ESO skelbia, kokiu atveju klientams išmokės iki 220 eurų

Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma supaprastinta tvarka sieks iki 220 eurų: už sugedusį maistą – iki 60 eurų, už generatoriaus įsigijimą ar nuomą – iki 40 eurų per parą, už kuro generatoriui išlaidas – iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur – iki 60 eurų, antradienį pranešė ESO.
„Norime, kad ši pagalba klientus pasiektų kuo paprasčiau ir greičiau, todėl prašymų teikimo procesą maksimaliai supaprastinome ir vertinsime realią situaciją, su kuria žmonėms teko susidurti“, – pranešime teigė ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
Antradienį jau yra praėjusios arba praeina 72 valandos, per kurias pagal įstatymą turi būti atkurtas nutrūkęs elektros tiekimas, o to nepadarius gyventojams priklauso kompensacijos.
Bendrovė skaičiuoja, kad vidutiniam vartotojui, kuriam elektros tiekimas nebuvo atnaujintas per tris paras, priklauso beveik 45 eurų fiksuota kompensacijos dedamoji bei 1,05 euro dedamoji už kiekvieną vėlavimo valandą.
Be to, elektros tiekimo ir naudojimo taisyklės numato, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) skaičiuojamų kompensacijų sumos yra įskaičiuojamos į kliento patirtus tiesioginius nuostolius. Jei klientui jie jau bus atlyginti, tokia pat suma mažės kompensacija už tiekimo atstatymo vėlavimą, teigia ESO.
„Šios dvi kompensavimo formos nėra tiesiog sudedamos. Galiojanti tvarka numato, kad VERT nustatyta tvarka apskaičiuota kompensacija įskaičiuojama į klientui atlygintinų tiesioginių nuostolių sumą. Kitaip tariant, klientui bus atlyginta priklausanti bendra suma, tačiau už tą pačią žalą du kartus kompensuojama nebus“, – aiškino R. Juodkienė.
Pavyzdžiui, jeigu klientui už tiesioginius nuostolius būtų išmokėta 220 eurų, o pagal VERT tvarką apskaičiuota kompensacija už pavėluotą tiekimo atkūrimą siektų 250 eurų, klientui papildomai būtų išmokėta 30 eurų, o bendra suma tokiu atveju sudarytų 250 eurų.
Tuo metu jeigu VERT apskaičiuota kompensacija būtų mažesnė nei jau atlyginti tiesioginiai nuostoliai, papildoma išmoka nebūtų mokama.
Prašymus kompensuoti nuostolius bus galima pateikti per ESO savitarną nuo rugsėjo 1 dienos elektroniniu ar paprastu paštu. Teikiant prašymą reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, generatoriaus nuomos ar įsigijimo, ar kuro, maisto produktų pirkimo kvitus ar kitus įrodymus.
Anot ESO, kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos tarifams ir nemažins lėšų, skirtų tinklo modernizavimui bei jo atsparumo didinimui.
Kaip rašė BNS, antradienį per pietus elektros dar neturėjo maždaug 82,5 tūkst. vartotojų, o elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60 proc. nukentėjusių klientų.
ESO vadovas Renaldas Radvila pirmadienį teigė, jog labiausiai nukentėję rajonai – Utena, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys – čia elektros tiekimo atkūrimas paskutiniams klientams gali užtrukti iki rugpjūčio 29 dienos, šeštadienio.
Pasak R. Radvilos, savaitgalį per Lietuvą praūžusi audra buvo daugiau nei trečdaliu intensyvesnė nei prieš porą metų – jos mastas trukdo greičiau šalinti padarinius.
ESO duomenimis, maksimalus sutrikimų skaičius fiksuotas šeštadienį vakare, kai elektros neturėjo 268 tūkst. vartotojų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)