Be elektros vis dar apie 2 tūkst. vartotojų, gelbėtojai 50 kartų vyko šalinti virtusius medžius

Remiantis ESO atjungimų žemėlapiu, dėl sutrikimų atjungtų vartotojų skaičius sekmadienio rytą svyravo tarp 4–7 tūkstančių.
14.30 val. duomenimis bendrovė fiksavo 48 tinklo sutrikimus, apie juos gauti 310 klientų pranešimų.
ESO apie 11 val. pranešė, kad elektros tiekimą tikimasi atstatyti per kelias artimiausias valandas, visoje šalyje dirba apie 200 bendrovės specialistų.
Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė LRT radijui teigė, jog vykdant darbus atrandama kritinių tinklo pažeidimų, o jų atstatymas gali trukti iki vakaro.
ESO duomenimis, daugiausia klientų elektros dabar neturi Klaipėdos, Vilniaus, Panevėžio ir Utenos regionuose.
Tuo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) BNS informavo, kad sekmadienį nuo 6 val. ryto iki vidurdienio gavo 50 pranešimų apie stipraus vėjo išverstus medžius.
Anot budinčio PAGD pareigūno, 48 kartus medžiai užvirto ant važiuojamosios kelio dalies, vienąkart ant automobilio. Dar vienas medis užvirto ant gyvenamojo namo Jonavos rajone.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, visoje šalyje pirmoje dienos pusėje fiksuotas pavojingas vėjas: vėjo gūsiai siekia 15–20 metrų per sekundę, vietomis vėjas stiprės iki 21–23 metrų per sekundę.
Kaip LRT radijui teigė sinoptikas Vytautas Patašius, vėjas sekmadienio popietę ėmė silpti, stipresnis jis išlieka pajūryje.
Pajūryje sekmadienio rytą jis siekė iki 28–30 metrų per sekundę. Čia meteorologai fiksavo stichinį vėją.
Naujausi komentarai