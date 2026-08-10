 EPDS tampa „Mano VDI“: ką svarbu žinoti?

EPDS tampa „Mano VDI“: ką svarbu žinoti?

2026-08-10 10:46 kauno.diena.lt inf.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad nuo šiol Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (EPDS) vadinsis „Mano VDI“. Kas keičiasi?

<span>EPDS tampa „Mano VDI“: ką svarbu žinoti?</span>
EPDS tampa „Mano VDI“: ką svarbu žinoti? / VDI feisbuko nuotr.

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Pasak VDI, keičiamas tik elektroninių paslaugų posistemės pavadinimas – jos funkcijos, teikiamos paslaugos ir naudojimosi principai išlieka tokie patys.

Pavadinimas atnaujintas todėl, kad sistema jau kurį laiką yra skirta ne tik darbdaviams. Ja gali naudotis ir gyventojai.

Prisijungę prie „Mano VDI“, naudotojai gali pasirinkti atstovauti sau ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdaviui ir naudotis jam skirtomis paslaugomis.

Naudotojams jokių papildomų veiksmų atlikti nereikės. Prisijungimo ir naudojimosi sistema tvarka nesikeičia, tačiau pirmą kartą prisijungus po atnaujinimo naudotojams gali būti pateiktos atnaujintos „Mano VDI“ naudojimo taisyklės, su kuriomis reikės susipažinti ir patvirtinti, kad sutinkama jų laikytis. 

Šiame straipsnyje:
valstybinė darbo inspekcija
VDI
Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema
EPDS
naujas pavadinimas
Mano VDI
gyventojai
darbdaviai
naudojimo taisyklės
prisijungimo tvarka

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