EPDS tampa „Mano VDI“: ką svarbu žinoti?

Pasak VDI, keičiamas tik elektroninių paslaugų posistemės pavadinimas – jos funkcijos, teikiamos paslaugos ir naudojimosi principai išlieka tokie patys.
Pavadinimas atnaujintas todėl, kad sistema jau kurį laiką yra skirta ne tik darbdaviams. Ja gali naudotis ir gyventojai.
Prisijungę prie „Mano VDI“, naudotojai gali pasirinkti atstovauti sau ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdaviui ir naudotis jam skirtomis paslaugomis.
Naudotojams jokių papildomų veiksmų atlikti nereikės. Prisijungimo ir naudojimosi sistema tvarka nesikeičia, tačiau pirmą kartą prisijungus po atnaujinimo naudotojams gali būti pateiktos atnaujintos „Mano VDI“ naudojimo taisyklės, su kuriomis reikės susipažinti ir patvirtinti, kad sutinkama jų laikytis.
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