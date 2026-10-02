 „Eglės sanatorijai“ pradėjo vadovauti Deividas Praspaliauskas

„Eglės sanatorijai“ pradėjo vadovauti Deividas Praspaliauskas

2026-10-02 10:44
ELTOS inf.

„Eglės sanatorijos“ vadovo pareigas nuo ketvirtadienio pradėjo eiti Deividas Praspaliauskas, pastaruosius šešerius metus vadovavęs medicinos centrui „Hila“, pranešė sanatoriją valdančio privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ atstovai.

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<span>„Eglės sanatorijai“ pradėjo vadovauti Deividas Praspaliauskas</span>
„Eglės sanatorijai“ pradėjo vadovauti Deividas Praspaliauskas / Asociatyvi K. Vanago / BNS nuotr.

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Iki šiol 11 metų „Eglės sanatorijai“ vadovavęs Artūras Salda išrinktas į bendrovės valdybą.

„Jo (D. Praspaliausko – ELTA) patirtis medicinos paslaugų sektoriuje padės „Eglės sanatorijai“ toliau gerinti paslaugų kokybę, plėsti jų prieinamumą ir kurti dar geresnę patirtį klientams“, – pranešime cituojamas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ partneris Nerijus Drobavičius.

Fondas į „Eglės sanatoriją“ investavo 2022 m. pabaigoje. Bendrovė šiuo metu valdo sanatorijas Druskininkuose ir Birštone, taip pat 12 reabilitacijos centrų aštuoniuose Lietuvos miestuose.

Pernai Druskininkuose pradėtas sanatorijos rekonstrukcijos projektas, į kurį iš viso investuojama apie 40 mln. eurų. Atnaujinami ir perstatomi du gyvenamieji korpusai, registratūra ir valgykla, taip pat statomas naujas gydomųjų baseinų ir pirčių kompleksas su lauko baseinu.

Pirmasis rekonstrukcijos etapas baigtas šių metų rugsėjį, o lauko baseiną klientams planuojama atverti 2027 m. pradžioje.

„Eglės sanatorijoje“ dirba apie 1,3 tūkst. darbuotojų. Bendrovė šiemet planuoja aptarnauti apie 250 tūkst. klientų iš Lietuvos ir užsienio.

Šiame straipsnyje:
sanatorija
rekonstrukcija
klientai
baseinas
valgykla

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