Dundulis: kainos kils, o priežastis – ne brangę degalai, bet VDI ir VMI išaiškinimas

Šiemet balandį VMI ir VDI pateikė išaiškinimą, kad „darbdaviai negali mokėti dienpinigių už įformintas vienos dienos komandiruotes Lietuvoje“. Jame VMI ir VDI taip pat teigia: „Mūsų nuomone, atvejai, kai darbuotojai atlieka savo sulygtas vienos dienos (pamainos) trukmės darbo funkcijas kitoje vietovėje, tačiau tai atitinka kilnojamojo pobūdžio darbą, negali būti vertinami kaip vienos dienos komandiruotė Lietuvos teritorijoje ir už tai negali būti mokami dienpinigiai.“ Priduriama, kad tokiems darbuotojams, tarp kurių patenka ir mažmeninės prekybos tinklų parduotuves aptarnaujantys vairuotojai, „gali būti mokamas didesnis darbo užmokestis ar kitos išmokos, patenkančios į darbo užmokestį (įvairūs priedai, priemokos ar kt.), kurios apmokestinamos visais privalomaisiais mokesčiais“.
Samdo kitus ir nėra problemos
„Dienpinigius, kaip reikalaujama, privalomai pakeitus darbo užmokesčiu (DU), akivaizdu, pastebimai išauga sąnaudos, nes, kaip nurodo VDI ir VMI, DU apmokestinamas visais privalomais mokesčiais. Mes šiuo nurodymu ėmėme vadovautis nuo birželio ir dabar kiekvieną mėnesį logistikos sąnaudos padidėja maždaug po 88 tūkst. eurų, o per metus tai sudarys papildomai daugiau kaip 1 mln. eurų“, – skaičiavo „Rivonos“ ir „Norfos“ vadovas.
Pasak D. Dundulio, norėdama ramiai gyventi „Rivona“, kuri valdo „Norfos“ parduotuves aprūpinantį transportą, griežtai laikosi įstatymų ir jų išaiškinimų.
„Kaip žinoma, konkurencija tarp Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų yra ypač aštri, dalies produktų kainos konkuruoja vos kelių centų ribose. Tie, kurie sumoka visus reikalaujamus mokesčius, atsiduria žymiai blogesnėje pozicijoje, palyginti su tais, kurie įvairiais būdais, balansuodami ant ribos tarp galima ir negalima, „optimizuoja“ mokesčius. Šalies transporto rinkoje prieinama informacija leidžia suprasti, kad galbūt mažmeninės prekybos tinklai, kurie neturi savo transporto prekėms išvežioti ar papildomai samdo kitas logistikos įmones, nevykdo VDI ir VMI išaiškinimo dėl draudimo mokėti dienpinigius vairuotojams, randa būdų, kaip tai apeiti, – svarstė „Rivonos“ ir „Norfos“ vadovas. – Tik visi laikydamiesi įstatymų galėsime turėti vienodas konkurencines sąlygas be išimčių gudraujantiems.“
Jis teigia, kad mažmeninės prekybos tinklai garsiai komunikuoja apie skaidrią veiklą, nors jų transporto paslaugų teikėjai gali vengti vykdyti VMI ir VDI nurodymą.
Kodėl VDI ir VMI sprendimas šokdins prekių kainas parduotuvėse
„Kai daugelis prognozavo, kad nuo konflikto Viduriniuose Rytuose kylančios degalų kainos šokdins kainas parduotuvėse, aš raminau, kad jei tai ir turės poveikio kainoms, jis bus menkas. Taip ir nutiko, – priminė D. Dundulis. – Tačiau draudimas mokėti dienpinigius vairuotojams, juos pakeisti darbo užmokesčiu su visais dėl to atsirandančiais papildomais mokesčiais tikrai turės reikšmingos įtakos. Mums jau turi. Kaip minėjau, įmonei per metus tai papildomai kainuos daugiau kaip 1 mln. eurų, o nuo gegužės įgyvendindami VDI ir VMI nurodymą skaičiuojame, kad prekių logistika į parduotuves „Norfai“ jau pabrango apie 20–25 proc. Tokio brangimo vidiniais resursais nekompensuosi, teks didinti prekių kainas“, – neabejojo D. Dundulis.
Pasak jo, dėl valstybės institucijų nurodymų įgyvendinimo nediskutuojama, tačiau „būtina iš anksto informuoti politikus ir gyventojus apie realias prekių kainų kilimo priežastis“.
„Kai tik VMI ir VDI nurodymų ims laikytis visi šalies mažmeninės prekybos tinklai ir į jų parduotuves prekes pristatantiems vairuotojams bus mokami ne dienpinigiai ar kitaip sugalvotos dienpinigiams prilygstančios sumos, o reikalaujamas darbo užmokestis su visais mokesčiais, pamatysime, kad išaugusioms logistikos sąnaudoms kompensuoti ir mūsų konkurentai bus priversti kelti prekių kainas. Mūsų praktika ir skaičiavimai rodo, kad kitaip išgyventi bus sunku ar net neįmanoma, nes, pvz., mūsų grynasis pelningumas pastaruosius keletą metų kiek didesnis nei 2 proc., t. y. visų pastaruoju metu sparčiai augančių sąnaudų iš pelno nepadengsi, o nuostolingai dirbanti įmonė tiesiu keliu juda bankroto link“, – dėl politikų ir valdžios institucijų sprendimų galimų padarinių perspėjo „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas.
Jis skaičiuoja, kad, kai buvo mokami dienpinigiai, nuvažiuotas 1 km sunkvežimiui kainavo apie 1,10 euro (be PVM), o dabar, vairuotojui tą pačią sumą išmokant kaip DU, 1 km kaina šoko iki beveik 1,40 euro (be PVM). Beje, pavasarį brangę degalai vežimo 1 km kainą didino iki 10 centų.
„Taigi, galime iš anksto informuoti gyventojus, kad kainos parduotuvėse neabejotinai netrukus kils, ir ne tik dėl brangusių degalų ir kelių mokesčio, bet ir VMI ir VDI išaiškinimų ir reikalavimų – vairuotojams atėmus dienpinigius ir juos priverstinai pakeitus darbo užmokesčiu. Aišku, jei visos šalies transporto įmonės laikysis valstybės institucijų nurodymo ir nesieks neleistinai „optimizuoti“ padidintų logistikos sąnaudų“, – konstatavo „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas.
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