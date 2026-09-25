Dešimtmetis, sutelkęs tūkstančius moterų

„Versli ir laiminga“ – nekomercinis projektas, suburiantis pranešėjus, diskusijų dalyvius ir klausytojas bendram tikslui: dalintis patirtimi, žiniomis ir įkvėpimu.
Šių metų konferencijoje, remiantis per dešimtmetį sukaupta patirtimi, bus žvelgiama į priekį – kalbama, kaip šiandien kuriamas verslas ir vadovaujama, kaip prisitaikoma prie technologijų, pokyčių ir neapibrėžtumo, ką rinktis daryti kitaip ir kaip, siekiant rezultatų, nepamesti laimės, balanso, prasmės bei savęs. Renginio šūkis – „10 metų patirties. Nauji klausimai. Naujas etapas. Kas toliau?“
Konferencija skirta verslo savininkėms, aukščiausios ir vidurinės grandies vadovėms bei moterims, planuojančioms kurti savo verslą.
Renginys vyks lapkričio 6 d., penktadienį, Žalgirio arenos Amfiteatro salėje, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune. Registracija ir muzikinis pasveikinimas prasidės nuo 10 val., o konferencijos programa vyks 11–16.10 val.
Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija – registruotis galima čia.
Konferenciją organizuoja Kauno verslo moterų tinklas, veikiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Organizatoriai kviečia susitikti, dalintis patirtimi, megzti ryšius ir kartu pažvelgti į tai, ką moterų verslui ir lyderystei gali atnešti kitas dešimtmetis.
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