„Delfi“ valdytojai „Ekspress Grupp“ leista įsigyti lauko reklamos įmonę

Taryba pranešė davusi leidimą įgyti vienvaldę „LT Advert“ ir per ją – įmonių „Pakelk akis“ ir „Dizarto reklama“ – kontrolę.
„Dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – skelbia taryba.
„Ekspress Grupp“ birželio pabaigoje pranešė, kad jos valdoma įmonė „LT Screens“ sutarė su „LT Advert“ kontroliuojančia „Anlaban“ dėl 100 proc. bendrovės akcijų įsigijimo. Sandorio suma neskelbiama.
Grupė tuomet teigė norinti žengti į Lietuvos lauko reklamos ir skaitmeninių ekranų rinką.
Daugiau nei 18 metų veikiančios lauko reklamos įmonės „LT Advert“ generalinis direktorius Andrius Labanas tuomet sakė, jog po sandorio reklamuotojai turėtų didesnes galimybes planuoti ir įgyvendinti komunikacijos kampanijas trijose Baltijos šalyse.
Sandorį iš dalies finansavo Estijos SEB, tačiau jo kaina ir kitos sąlygos yra konfidencialios.
„LT Advert“ valdo daugiau nei 400 reklamos plotų daugiau kaip 60 Lietuvos miestų.
„Ekspress Grupp“ Estijos ir Latvijos skaitmeninės lauko reklamos rinkoje veikia per dvi bendroves – „D Screens Estonia“ ir Latvijos „D Screens“. Kovo pabaigoje grupė valdė 161 skaitmeninį ekraną – 45 Estijoje ir 116 Latvijoje.
100 proc. „LT Advert“ akcijų priklauso „Anlaban“, rodo Registrų centro duomenys.
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