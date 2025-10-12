Dėl kelmų naikinimo Rūdninkų poligone – tyrimas

Skelbiama, kad poligone kertant miškus, frezuoti kelmų buvo pasamdyta Kaune įsikūrusi įmonė „Taiklu“.
„Karo policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vykdant kelmų frezavimo darbus Rūdninkų poligone galimai padarytų nusikalstamų veikų. Taip pat Lietuvos kariuomenė yra inicijavusi teisminį ginčą su UAB „Taiklu“ dėl galimų sutarties pažeidimų“, – LNK Žinioms teigė kariuomenė.
Anot Generalinės prokuratūros, ikiteisminis tyrimas pradėtas kovo mėnesį dėl dokumentų klastojimo ir tarnybos pareigų neatlikimo, įtarimai kol kas niekam nepareikšti.
Pati įmonė sako atlikusi visus esminius darbus, kol paaiškėjo iki tol nenurodytos kliūtys – pelkynai, po žeme likę kirtimų rąstai. „Taiklu“ teigia, kad dėl geologinių sąlygų išfrezuoti didesnio gylio negali.
Pasak bendrovės, tai netrukdo poligono plėtrai ir infrastruktūros vystymui. Įmonė teigia, kad dėl situacijos kreipėsi į teismą.
Pranešama, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) šiame pirkime nustatė pažeidimų.
VPT konstatavo, kad pirkimo būdas buvo neteisėtas, nes buvo perkama remiantis ypatinga skuba, neskelbiamų derybų būdu.
Pasamdžius „Taiklu“, skubos reikalavimo nebeliko, darbų terminai buvo pratęsti.
„Taiklu“ siūlė darbus atlikti už mažesnę kainą, tačiau gavusi užsakymą iš kariuomenės, kelmų šalinimui samdė kitas įmones, tad galiausiai kelmų frezavimo darbai atsiėjo brangiau.
Kaip skelbia LNK Žinios, panašiai per tarpininkus buvo perkamos ir fortifikacijos priemonės.
BNS rašė, kad bendrovei „Fegda“ su defektais nutiesus į Rūdninkų poligoną vedantį kelią, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad tokios įmonės kaip ši turėtų būti įtraukiama į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.
