Dėl darbo sąlygų „Pigu.lt“ – pasipiktinimas

Anonimu norėjęs išlikti skaitytojas teigė, kad „taikomos vidaus tvarkos kelia rimtų abejonių dėl teisėtumo ir darbuotojų teisių užtikrinimo“.
„Tokia praktika taikoma spaudimo forma – darbuotojai, kurie nesutinka su naujais reikalavimais, patiria psichologinį spaudimą“, – teigė laiško autorius.
„Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas, paklaustas apie situaciją ir galimai darbuotojams daromą spaudimą, portalui kauno.diena.lt paaiškino įmonėje taikomą tvarką.
Anot jo, praktika, kuomet darbo sutartyse ar pareigybių aprašymuose numatyta galimybė darbuotojams pavesti atlikti tam tikrus papildomus darbus – tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai susijusius su jų pareigomis, taip pat laikinai pavaduoti kitus kolegas, nėra neįprasta.
„Tokiais atvejais darbuotojas privalo atlikti pavestus darbus, o dėl darbo apmokėjimo sąlygų sprendžiama pagal Darbo kodekso nuostatas. Mes taip pat laikomės šio principo: platesnė kolegų pagalba įmonei bus ypač svarbi intensyviausiu – kalėdiniu – laikotarpiu, kai mums kritiškai svarbu užtikrinti sklandų užsakymų įvykdymą ir išpildyti pažadus klientams. Tokiu metu kviečiame kolegas iš biuro padėti sandėlyje ar kituose padaliniuose – žinoma, tik po tinkamų apmokymų. Tai yra laikinas, įmonei kritiškai svarbus darbas, atliekamas darbo valandomis. Jei darbuotojai patys nusprendžia prisidėti papildomai – po darbo valandų ar savaitgaliais – jų pastangos yra kompensuojamos teisės aktų nustatyta tvarka“, – teigė N. Mikalajūnas.
