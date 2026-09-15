Dėl „Banginio“ įsiplieskė aistros: viešojo intereso prokuratūra negins

Ji nepakeitė ankstesnio Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimo, kuriuo taip pat buvo atsisakyta ginti viešąjį interesą, antradienį pranešė Generalinė prokuratūra.
„Aukštesnioji prokurorė konstatavo, kad viešojo intereso gynimo tyrimą atlikusi prokurorė tinkamai kvalifikavo teisinius santykius ir pagrįstai vertino nustatytas aplinkybes kaip nesudarančias pagrindo prokurorui inicijuoti viešojo intereso gynimo priemonių taikymą“, – nurodoma pranešime.
Šiaurės miestelio bendruomenė prašė ištirti beveik 6 hektarų valstybinės žemės „Banginio“ teritorijoje pardavimo aplinkybes, tačiau Vilniaus apygardos prokuratūra birželį nustatė, kad sklypas P. Lukšio gatvėje buvo parduotas už rinkos kainą, o jį prekybos centrą valdanti komercinio nekilnojamojo turto (NT) bendrovė „Baltic Shopping Centers“ turėjo teisę įsigyti ne aukciono būdu.
BNS rašė, kad skunde Generalinei prokuratūrai buvo prašoma įvertinti 13,164 mln. eurų žemės pardavimo kainą ir galimos turtinės žalos valstybei klausimą, taip pat – ar prieš parduodant sklypą buvo tinkamai įvertintas viešasis interesas ir galimybė bent dalį teritorijos išsaugoti miesto bei visuomenės poreikiams.
Be to, bendruomenė kėlė klausimą, ar parduodant visą beveik 6 ha sklypą buvo pakankamai įvertintas jo poreikis esamiems statiniams.
Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) anksčiau BNS teigė, kad 5,9 hektaro sklypas P. Lukšio gatvėje šalia „Baltic shopping centers“ valdomų statinių 2025 metų rugsėjį parduotas už 13,164 mln. eurų, o parduoti jį be aukciono leido Vyriausybės patvirtintos taisyklės.
Kaip skelbė BNS, statybos, remonto ir buities prekių prekybos tinklo „Senukai“ įkūrėjo Augustino Rakausko netiesiogiai valdoma „Baltic Shopping Centers“ planuoja pertvarkyti jai priklausančią prekybos centro teritoriją – „Banginis“ būtų iškeltas į kitą jos vietą, o jo vietoje iškiltų septynių aukštų daugiabučiai su maždaug 1,4 tūkst. naujų butų ir komercinėmis patalpomis.
Kvartalo pertvarkos architektai šiemet balandį skelbė, jog buvusios pramoninės teritorijos ar užmiesčio tipo prekybos zonos, kokia yra „Banginis“, turėtų virsti gyvu, žaliu ir bendruomenišku kvartalu, orientuotu į jaunas šeimas su vaikais.
Pasak projekto architektūrinę viziją kūrusios studijos „Aketuri“ vadovo ir architekto Luko Rekevičiaus, planuojama pertvarka šią miesto dalį pakeis iš esmės – vietoje didžiulių asfaltuotų plotų čia numatoma sukurti žalią, į mažesnius kvartalus suskaidytą miesto dalį. Joje darniai derės integruotos butų, komercinių ir biurų bei pramogų ir laisvalaikio erdvės.
Naujajame kvartale planuojama pastatyti apie 1 tūkst., daugiausia – 2-3 kambarių, skirti jaunoms šeimoms, tačiau prireikus bus prisitaikoma prie besikeičiančių poreikių – nuo pirmojo būsto jaunai porai iki erdvesnių namų šeimai.
Projekto vystytoja – A. Rakausko valdoma „Harmony Holding Company“, kurios portfelyje, be „Banginių“ Vilniuje ir Klaipėdoje, yra verslo kompleksas Kaune, kur veikia prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ ir kitos parduotuvės, taip pat kompleksas vietoje „Merkurijaus“ parduotuvės Kaune, Laisvės alėjoje, ir kiti nekilnojamojo turto objektai visoje Lietuvoje.
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