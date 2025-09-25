Darbo skelbimų portale – netikėtas pasiūlymas dėl kultūros ministro posto

Skelbimo autoriai, pasivadinę „Nemuno saulėlydis“, ieškojo pretendento kultūros ministro pareigoms užimti. Atlyginimas 4-5 tūkst. eurų „į rankas“ per mėnesį. Tiesa, ketvirtadienio popietę į šį skelbimą CV siųsti jau nebegalite.
„Pavėlavote, nes naujasis ministras jau prisiekė. Matyt, atitiko visus skelbiamus reikalavimus, – teigė įmonės „Čiki Čiki“ vadovas Edgaras Vegys, kuris ir patalpino šį skelbimą. – Kadangi norinčiųjų daug nebuvo, tik vienas vienintelis, kuris ir paskirtas, tai parodo, kad gyvename blaiviai mąstančioje visuomenėje ir žmonės labai blaiviai ir aiškiai vertina savo kompetencijas ir nekandidatuoja į pozicijas, kurioms neturi reikiamų kvalifikacinių gebėjimų. Kadangi neturėjau galimybės gyvai dalyvauti nei viename proteste, tai nusprendžiau savo poziciją išreikšti kitokiu būdu – socialiniai tinklai tam puikiausiai padeda, o kūrybiškumas dar inspiruoja idėjų pasinaudoti ir kitomis platformomis.“
Pašnekovas teigė, kad skelbimas buvo patalpintas trečiadienį, dar iki prezidento Gitano Nausėdos kandidato į kultūros ministrus Ignoto Adomavičiaus paskyrimo. Kai prezidentas kandidatą ministru patvirtino, skelbimas tapo nebegaliojančiu.
Skelbime buvo nurodoma:
Darbo pobūdis
Kultūros ministras (-ė) atsakingas (-a) už Lietuvos kultūros sektoriaus reprezentavimą, dokumentų pasirašymą bei politinės valios imitaciją.
Pareigos ir atsakomybės
Dalyvauti renginiuose ir pasirodyti viešumoje su rimta veido išraiška.
Sklandžiai vartoti sąvokas „strategija“, „vizija“, „proveržis“ bei „inovacijos“ nepriklausomai nuo konteksto.
Užtikrinti kultūros bendruomenės problemų diplomatišką ignoravimą.
Bendradarbiauti su Vyriausybės nariais, ypač tais, kurie žino daugiau.
Prižiūrėti, kad menininkai nepamirštų, jog kultūra – valstybės prioritetas tik popieriuje.
Reikalavimai darbuotojui
Aukštasis arba nebaigtas aukštasis išsilavinimas (specialybė nesvarbi).
Patirtis kultūros srityje nėra būtina, tačiau bus vertinama kaip rizikos faktorius.
Gebėjimas kalbėti ilgai ir nieko konkretaus nepasakyti.
Polinkis į lojalumą politinei linijai.
Atsparumas viešajai kritikai ir socialinių tinklų memams.
Privalumai
Baigta Čiurlionio menų mokykla arba bent jau mokėjimas ją paminėti CV skiltyje „Pomėgiai“.
Patirtis dalyvaujant diskusijose apie kultūrą, net jei kultūros išmanymas – simbolinis.
„Nemuno aušros“ kandidatūros įkvėptas entuziazmas bus laikomas papildomu privalumu.
Siūlome
Garbingą postą be aiškių rezultatų vertinimo kriterijų.
Oficialią darbo vietą pačiame Vilniaus centre su nuolatiniu kavos tiekimu.
Automobilį su vairuotoju (privaloma naudotis viešiesiems ryšiams).
Unikalią galimybę įeiti į istoriją kaip kultūros politikos veido (arba jos kaukės) dalis.
Kolektyvą, kuriame kompetencija laikoma nereikšmingu priedu.
Įmonė siūlo:
Darbo ir laisvalaikio balansas
Lankstus darbo grafikas
Sveikatingumas
Sporto klubo abonementas
Biuras
Stalo futbolas, Stalo tenisas, Žaidimų konsolės, Nemokami užkandžiai
Transportas
Darbo automobilis asmeniniam naudojimui
Kiti privalumai
Telefonas asmeniniam naudojimui
Kompiuteris asmeniniam naudojimui
Nuolaidos įmonės produkcijai/paslaugoms
Atlyginimas
4000-5000 eurų per mėnesį „į rankas“.
Papildomai garantuojami įvairūs priedai už entuziazmą, kūrybišką improvizaciją ir gebėjimą pasirodyti viešumoje.
