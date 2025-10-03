 Prezidentas pasirašė dekretą dėl Adomavičiaus atsistatydinimo

Prezidentas pasirašė dekretą dėl Adomavičiaus atsistatydinimo (Atnaujinta)

2025-10-03 17:52
Martyna Pikelytė (ELTA)

Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą ir atleido iš kultūros ministro pareigų skandaluose įsivėlusį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių.

Ignotas Adomavičius Ignotas Adomavičius ir Inga Ruginienė

Laikinai vadovauti Kultūros ministerijai pavesta švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei.

ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius pranešė, kad traukiasi iš pareigų.

Apie tai, kad I. Adomavičius turėtų trauktis, penktadienį užsiminė ir premjerė Inga Ruginienė.

Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 73 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“. Nors I. Adomavičius atsistatydino, kultūrininkai tvirtina, kad esminis jų reikalavimas nėra įgyvendintas, todėl numatomas streikas įvyks.

Ką reiškia tas įspėjamasis "paskutinis kartas“ ?
1
0
